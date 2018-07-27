Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Mariano'dan kötü haber geldi

Mariano’dan kötü haber Aslan’ın Brezilyalı yıldızı, sakatlığı nedeniyle Süper Kupa ve ligin ilk iki haftasındaki maçlarda forma giyemeyecek.

Marianodan kötü haber geldi

Geçtiğimiz sezonun istikrarlı isimlerinden Mariano, 2018-19 öncesi nazara geldi. G.Saray'ın yeni sezon öncesi kampında sakatlanan Brezilyalı futbolcunun, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa maçı ile ligin ilk iki haftasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Kas içinde ödem ve kanama tespit edilen 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon iki kez aynı sakatlığı yaşamıştı.

Gomis'in yerine geliyor! İşte Cimbom'un yeni golcüsü

Gomis'in yerine geliyor! İşte Cimbom'un yeni golcüsü

Gomis'in menajerinden çok konuşulacak açıklamalar

Gomis'in menajerinden çok konuşulacak açıklamalar

Fatih Terim Ozan Tufan'ı resmen istedi

Fatih Terim Ozan Tufan'ı resmen istedi


 

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Marianodan kötü haber geldi

Mariano'dan kötü haber geldi

Mariano’dan kötü haber Aslan’ın Brezilyalı yıldızı, sakatlığı nedeniyle Süper Kupa ve ligin ilk iki haftasındaki maçlarda forma giyemeyecek.
Gomisin yerine geliyor! İşte Cimbomun yeni golcüsü

Gomis'in yerine geliyor! İşte Cimbom'un yeni golcüsü

Gomis’i satmayı düşünen Galatasaray, 22 yaşındaki golcüyü kiralamak için Milan’la masaya oturdu. İtalyan spor yazarı Mosciatti, tarafların anlaşmak üzere olduğunu söyledi.
Gomisin menajerinden çok konuşulacak açıklamalar

Gomis'in menajerinden çok konuşulacak açıklamalar

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis’in menajeri Patrick Mendy, ses getirecek açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim Ozan Tufanı resmen istedi

Fatih Terim Ozan Tufan'ı resmen istedi

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in önceki günkü, ""Galatasaray, Fenerbahçe , Beşiktaş , Trabzonspor kendi içerisinde sirkülasyon yapabilse zaten dışardan oyuncu almayız. Biz vermiyoruz, onlar vermiyor." isyanının nedeni belli oldu.
Galatasaraya Bundesligadan stoper

Galatasaray'a Bundesliga'dan stoper

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Abdurrahim Albayrak transferi açıkladı

Abdurrahim Albayrak transferi açıkladı

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Galatasaray bizim için ciddi bir seçenek

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İşte yeni hocanın ilk hamlesi

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