Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

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Hırvat çalıştırıcının bu 3 isimden 2’sini kadrosunda görmeyi çok istediği biliniyor. Sarı-Kırmızılılar’ın futbol direktörü Cenk Ergün’ün önümüzdeki hafta başında Avrupa seferine çıkacağı ve 3 oyuncunun kulübüyle görüşüp bonservis konusunda son rakamları alacağı öğrenildi.

Hedef hepsini yetiştirmek

Futbolcuların, Galatasaray fikrine sıcak bakıyor olması Cim Bom’un pazarlık masasında elini güçlendiriyor. O nedenle de Aslan, bonservis veya kiralama şartları en uygun olan 2 isimde karar kılacak. Hedef; ikinci bir sonraki Avrupa Ligi eleme turuna kadar UEFA listesine tüm transferlerin adını yazmak.

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