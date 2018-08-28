Marco Fabian meğer sakat değilmiş

Marco Fabian cephesinden Fenerbahçe'ye gerçekleşmeyen transfer süreciyle ilgili flaş iddialara gündeme geldi.

FOX Sports'un Meksika'da yayın yapan kanalının muhabiri tarafından yapılan ve Marco Fabian tarafından da paylaşılan habere göre; sağlık kontrollerinde hiçbir sorun çıkmadı. Marco Fabian, 1 hafta önce Fenerbahçe ile görüşmelere başladı ve kontrat şartlarında anlaşma sağlandı.

Fabian'ın direkt olarak Fenerbahçe Sportif Direktörüyle görüşmeler yaptığı ve teknik direktör Phillip Cocu ile de konuştuğu belirtildi. Marco Fabian'ın anlaşma sağlanması üzerine İstanbul'a hareket ettiği ve sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiği ifade edildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü'nün son anda kontrat şartlarında değişiklik yapmak istemesi üzerine Marco Fabian'ın masadan kalktığı ve imza atmama kararı aldığı kaydedildi. Meksikalı oyuncunun, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamayı kabullenemediği ve sakatlık gerekçesiyle bu transferin gerçekleşmediğine dair çıkan tüm haberleri kabul etmediği bilgisi verildi.

Marco Fabian cephesi, belinden geçirdiği operasyon sonrası Eintracht Frankfurt ile çıkılan maçların ve Meksika formasıyla Dünya Kupası'na katılmasının bunun bir ispatı olduğuna vurgu yaptı.