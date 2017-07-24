Bir transfer daha açıklandı!

Bir transfer daha açıklandı!

Erman Kunter yönetiminde yeni sezon için kadro kurma çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, Alex Renfroe'yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!

Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Milan'a M'baye Niang için yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı.
Marcelo'nun yerine o geliyor!

Marcelo'nun yerine o geliyor!

Siyah-beyazlı kulübün Medel ve Miranda’nın ardından İtalyan ekibi ile Jeison Murillo için de masaya oturduğu öğrenildi.
Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Östersunds’a elenerek Avrupa’ya erken veda etmenin şokunu henüz üzerinden atamayan Galatasaray’da, başkan Dursun Özbek duruma el koyuyor.
Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Ronaldo, geçen sezon aldığı Ballon d'Or için bu sezonda savaşacağını söyledi.
Bir transfer daha resmen açıklandı

Bir transfer daha resmen açıklandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekiplerinden New York Liberty´de forma giyen Kia Vaughn´ı renklerine bağladı.
Muslera'da son dakika! Teklif var

Muslera'da son dakika! Teklif var

Galatasaray ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera için İtalya’dan bir transfer iddiası geldi. Buna göre Napoli, Muslera’yı takıma kazandırmak istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marko Guduric, sağlık kontrolünden geçti.

Marcelo'nun yerine o geliyor!

Siyah-beyazlı kulübün Medel ve Miranda’nın ardından İtalyan ekibi ile Jeison Murillo için de masaya oturduğu öğrenildi.

Marcelonun yerine o geliyor!

Transfer çalışmalarını bir an önce sonuçlandırmak için yoğun bir çalışma yürüten Beşiktaş Yönetimi, stoper adaylarını biraz daha artırdı. Bir süredir Inter’de oynayan Medel ve Miranda gibi isimleri yakından takip eden siyah-beyazlılar, yine Inter forması giyen bir başka isim Jeison Murillo’yu gündemine aldı.

Kolombiyalı stoper için Inter ile görüşme halinde olan Beşiktaş Yönetimi, İtalyanlar’ın nabzını yoklarken diğer adaylarla da bağlantıyı kesmiyor.

Mangala, Miranda ve Medel gibi isimleri için de gelecek cevapları bekleyen siyah-beyazlı kulübün ilk hedefinin ise hala Mangala olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde Fransız stoperi ikna eden fakat Manchester City ile kiralama konusunda fikir ayrılığına düşen yönetim, bu nedenle Inter’in stoperlerine göz dikmişti.

Miranda, Murillo ve Medel için pazarlık masasına oturan siyah-beyazlı kulübün, Avrupa’daki takımların ağustos ayında kadrolarına son şeklini vermesi nedeniyle ay başında gerekli takviyeler için imzaları atması bekleniyor.

Onay çıktı

Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş’in listede adı geçen stoperlerin hemen hemen hepsine teknik anlamda onay verdiği ve kulübün bütçesine uygun olanının transfer edilebileceğini söylediği bildirildi.

Geçen sezon 34 maç oynadı!

Granada’dan Inter’e 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Jeison Murillo, geçen sezon Serie A’da 27 maçta forma giydi. Avrupa’da 5, kupada 2 maçta oynadı, toplamda 34 kez sahaya çıktı.

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

F.Bahçe'nin istediği yıldız: Beşiktaş'a gitmek istiyorum

F.Bahçe'nin istediği yıldız: Beşiktaş'a gitmek istiyorum

Beşiktaş transferi sonunda bitirdi!

Beşiktaş transferi sonunda bitirdi!


 

Skorer

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaş transferi KAPa bildirdi!

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

Beşiktaş Orkan Çınar'ı KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Orkan Çınar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Marcelonun yerine o geliyor!

Marcelo'nun yerine o geliyor!

Siyah-beyazlı kulübün Medel ve Miranda’nın ardından İtalyan ekibi ile Jeison Murillo için de masaya oturduğu öğrenildi.
F.Bahçenin istediği yıldız: Beşiktaşa gitmek istiyorum

F.Bahçe'nin istediği yıldız: Beşiktaş'a gitmek istiyorum

Fildişi Sahilli ünlü golcü, Manchester City yönetimi ile görüşerek kiralık olarak Siyah-Beyazlı takıma gönderilmesini istedi.
Beşiktaş transferi sonunda bitirdi!

Beşiktaş transferi sonunda bitirdi!

Beşiktaş, Gaziantepspor'da forma giyen genç oyuncu Orkan Çınar ile anlaştı.
Dünyaca ünlü golcü Beşiktaşta!

Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş'ta!

Uzun süredir forvet arayışını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlı ekip İspanyol golcü ile anlaşmaya vardı.
Mitrovic için Beşiktaşa şaka gibi teklif!

Mitrovic için Beşiktaş'a şaka gibi teklif!

Hırvat futbolcu için teklifleri değerlendirmeye başlayan Kara Kartal’a, 23 yaşındaki oyuncunun cephesinden şok bir öneri geldi.
Tam 4 transfer! 2 gün içinde açıklanıyor

Tam 4 transfer! 2 gün içinde açıklanıyor

Siyah-Beyazlılar, Fransız stoperin kiralanması için Manchester City Kulübü ile el sıkışırken, transferin 48 saat içinde açıklanacağı iddia edildi.
Yusuf Erdoğan transferinde iş imzaya kaldı

Yusuf Erdoğan transferinde iş imzaya kaldı

Siyah-Beyazlılar’ın, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Trabzonspor’la el sıkıştığı, transferin imzaya kaldığı bildirildi.
Alvaro Negredo bombası!

Alvaro Negredo bombası!

Beşiktaş, ispanya futbolunun son dönemdeki en başarılı golcüleri arasında yer alan O ismi gözüne kestirdi: Negredo.
Lazar Markovic Fenerbahçenin ezeli rakibine gidiyor!

Lazar Markovic Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor!

Liverpool’un kadro dışı bıraktığı Lazar Markovic, Beşiktaş’a önerildi. Yönetimin, bir dönem Fenerbahçe’de de oynayan Sırp hücum oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katabileceği konuşuluyor.
Diego Costada son dakika!

Diego Costa'da son dakika!

Yıldız golcünün transferi konusunda Chelsea ve Atletico Madrid arasındaki pazarlıklar devam ediyor....
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...
Lyon Beşiktaşı ters köşeye yatırdı

Lyon Beşiktaş'ı ters köşeye yatırdı

Fransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, Eliquim Mangala'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı....
Quaresmanın golü Portekize yetmedi

Quaresma'nın golü Portekiz'e yetmedi

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken Beşiktaş'ın yıldız...
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para...
Beşiktaş Marceloyu takibi bıraktı!

Beşiktaş Marcelo'yu takibi bıraktı!

Beşiktaş, sosyal medya hesabı İnstagram'dan Brezilyalı stoper Marcelo Guedes'i takip etmeyi bıraktı....