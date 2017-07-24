Marcelonun yerine o geliyor!

Siyah-beyazlı kulübün Medel ve Miranda’nın ardından İtalyan ekibi ile Jeison Murillo için de masaya oturduğu öğrenildi.

Transfer çalışmalarını bir an önce sonuçlandırmak için yoğun bir çalışma yürüten Beşiktaş Yönetimi, stoper adaylarını biraz daha artırdı. Bir süredir Inter’de oynayan Medel ve Miranda gibi isimleri yakından takip eden siyah-beyazlılar, yine Inter forması giyen bir başka isim Jeison Murillo’yu gündemine aldı.

Kolombiyalı stoper için Inter ile görüşme halinde olan Beşiktaş Yönetimi, İtalyanlar’ın nabzını yoklarken diğer adaylarla da bağlantıyı kesmiyor.

Mangala, Miranda ve Medel gibi isimleri için de gelecek cevapları bekleyen siyah-beyazlı kulübün ilk hedefinin ise hala Mangala olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde Fransız stoperi ikna eden fakat Manchester City ile kiralama konusunda fikir ayrılığına düşen yönetim, bu nedenle Inter’in stoperlerine göz dikmişti.

Miranda, Murillo ve Medel için pazarlık masasına oturan siyah-beyazlı kulübün, Avrupa’daki takımların ağustos ayında kadrolarına son şeklini vermesi nedeniyle ay başında gerekli takviyeler için imzaları atması bekleniyor.

Onay çıktı

Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş’in listede adı geçen stoperlerin hemen hemen hepsine teknik anlamda onay verdiği ve kulübün bütçesine uygun olanının transfer edilebileceğini söylediği bildirildi.

Geçen sezon 34 maç oynadı!

Granada’dan Inter’e 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Jeison Murillo, geçen sezon Serie A’da 27 maçta forma giydi. Avrupa’da 5, kupada 2 maçta oynadı, toplamda 34 kez sahaya çıktı.

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