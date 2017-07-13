Marcelonun boşluğu onunla dolacak!

Savunma hattında uzun süredir yaşadığı sorunu, 10 yıllık Real Madrid kariyerine nokta koyan Pepe’yi transfer edip çözen Kara Kartal’ın hesapları yine bozuldu.

Fransa Lig 1 ekibi Lyon’un Marcelo için yaptığı 8.5 milyon Euro’luk teklife (34 milyon TL) Finansal Fair-Play anlaşması gereğinde elinden oyuncu çıkarması gerektiği için, ‘Evet’ diyen Beşiktaş, şimdi bu futbolcunun yerini doldurmak için harekete geçti.

Yönetim, uzun süredir gündemlerinde bulunan Ukrayna Ligi ekibi Dinamo Kiev’in tecrübeli savunmacısı Domagoj Vida için harekete geçti. Güner, Kiev’e gidiyor Hırvat stoper için 7 milyon Euro’luk (28 milyon TL) talepte bulunan Ukrayna temsilcisine son olarak 4 milyon Euro (16 milyon TL) öneren ancak Pepe transferi sonrasında bu dosyayı rafa kaldıran Kartal, aynı teklifle Kiev’in kapısını çalacak. Transferden sorumlu yönetici Umut Güner, gelecek hafta Kiev’e gidip transferi bitirmeye çalışacak.

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