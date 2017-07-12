Marcelo gitti, yerine 3 aday belirlendi

Pepe'yi kadrosuna katan ancak Marcelo'yu da Lyon'a gönderen Beşiktaş'ta stoper arayışları hız kazandı. İlk etapta 3 isim ön plana çıkıyor: Vida, Badstuber ve Kolarov.

Portekizli yıldız Pepe'yi kadrosuna katarak dünya futbolunda da ses getiren Beşiktaş, son 2 sezondaki şampiyonlukta büyük katkısı olan Marcelo'yu Lyon'a sattı, yeni stoper ihtiyacı ön plana çıktı.

Forvet transferi konusunda Diego Costa için çalışmalarına devam eden Kartal'da şimdi stoper arayışı başlayacak. İlk etapta Bayern Münih'ten ayrılan ve şu an boşta olan Holger Badstuber, Dinamo Kiev'li Domagoj Vida ve Manchester City'li Alexandar Kolarov ön plana çıkıyor.

Kolarov için pazarlıklar sürüyor

Domagoj Vida'nın Dinamo Kiev'le seneye sözleşmesi sona eriyor. Beşiktaş bunu avantaja çevirmek istiyor. Son iki sezonda stoper mevkisine alışan Kolarov konusunda ise Manchester City'le pazarlıklar devam ediyor.

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