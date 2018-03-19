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Marcelo, Fransayı karıştırdı

Lyon ile Marsilya'nın karşı karşıya geldiği ve deplasman ekibinin 3-2 kazandığı mücadelenin ardından olaylar çıktı.

Maçın sonunda Marsilya'nın stoper Rami ile Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo arasında bir tartışma çıktı.

Marcelo, maç bitiminde tünele giderken Lyon formasını Marsilya tribünlerine gösterdi ve sonrasında tünelin girişinde oyuncular arasında kavga çıktı.

Fransa basınında yer alan haberlerde, futbolcular arasındaki gerilimin tünelde de devam ettiği belirtildi.

MAÇTA SONRA AÇIKLADI

Marcelo, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Formamı, bu sezon onlardan kaç puan aldığımızı hatırlatmak için gösterdim" ifadelerini kullandı. Lyon, sezonun ilk yarısındaki maçı da 2-0 kazanmıştı.

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