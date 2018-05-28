Manuel Fernandes geri dönüyor

Siyah-Beyazlı takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a dönmek istediğini dile getiren Portekizli yıldız için Siyah- Beyazlı Yönetim çalışmalara başladı... Başkan Fikret Orman Fernandes'i Şenol Güneş'e sundu.

MOSKOVA'YA HAREKET EDECEKLER

TECRÜBELİ teknik adam da Manuel Fernandes teklifine sıcak baktı. Beşiktaş Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Lokomotiv Moskova kulübüyle görüşmelere başlaması bekleniyor. Rus ekibi de onu elden çıkarmayı düşünüyor

BONSERVİSİ DÜŞÜRECEKLER

LOKOMOTİV Moskova ile olan sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek Manuel Fernandes'in bonservisi ise 4 milyon Euro civarında. Siyah-Beyazlılar, Rus ekibiyle yapacağı görüşmede ücreti düşürmek için çaba gösterecek

41 MAÇTA 14 GOL VE 4 ASİSTİ VAR

FERNANDES bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 41 maça çıktı. 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu bu maçlarda 14 gol atarken 4 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nda ise 10 kez forma giyip 2 gol attı. (Takvim)

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