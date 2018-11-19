Manuel Fernandes bombası

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Manuel Fernandes'i Galatasaraya öneren menajer Paulo Barbosa, Portekizli oyuncunun sarı-kırmızılılara gelebileceğini aktardı.

Galatasaray'da son dönemde yaşananlar, kadrodaki eksikler nedeniyle ara transferde yeni isimlerin takıma katılabileceği söylentileri üzerine menajerler harekete geçti. Galatasaray'ı iyi bir pazar olarak gören futbolcu temsilcileri sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya başladı. Cim-Bom'a önerilen isimlerden biri de Manuel Fernandes.

Beşiktaş'ta iyi bir performans ortaya koyan ancak parasal nedenlerle Lokomotiv Moskova'yı tercih eden Portekizli futbolcunun menajeri Paulo Barbosa'nın, 32 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılılara teklif ettiği öğrenildi. Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2019 Haziran'ında sona erecek olan Fernandes'in, ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebileceği bildirildi. 10 numara pozisyonda Belhanda'dan istediği verimi alamayan Galatasaray'ın yıldız oyuncuya yeşil ışık yakabileceği dile getirildi. Fernandes'in menajeri Barbosa, "Şu an kasım ayındayız. Devre arasına kadar biraz daha zaman var. Yeni bir kulüp mü bulacağız? FIFA kurallarına göre aralıktan sonra böyle bir hakkımız var. Bizim bazı taleplerimiz vardı, eğer eski teklifi tekrarlarlarsa bunu kabul etmeyeceğiz" demişti. Galatasaray ise bu teklif karşısında olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. İlk olarak takımdaki bazı isimleri satarak UEFA Finansal Fair Play sarmalından kurtulmak isteyen Galatasaray Yönetimi, Maicon, Feghouli, Belhanda gibi futbolcuları satabilirse ara transfere yön verebilecek.