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Manuel Fernandes Başakşehir'den dünyaları istedi

Süper Lig'de ilk devreyi lider kapatan Başakşehir'in Lokomotiv Moskova’dan ayrılacak olan yıldız oyuncunun İstanbul ekibinden yıllık 3.3 milyon Euro’dan 2 senelik kontrat istediği öğrenildi.

Manuel Fernandes Başakşehirden dünyaları istedi

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan lider Başakşehir’in gündeminde bir süredir Manuel Fernandes vardı. Lokomotiv Moskova’dan ayrılacak olan yıldız oyuncunun İstanbul ekibinden yıllık 3.3 milyon Euro’dan 2 senelik kontrat istediği öğrenildi.

Turuncu-Lacivertliler’in ise 2 milyon Euro’nun üzerine çıkmayacağını belirttiği ve görüşmelerin bu nedenle askıya alındığı ifade edildi.

Fernandes’in Rus ekibindeki sözleşmesi sezonunda sonunda bitecek.

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Manuel Fernandes Başakşehirden dünyaları istedi

Manuel Fernandes Başakşehir'den dünyaları istedi

Süper Lig'de ilk devreyi lider kapatan Başakşehir'in Lokomotiv Moskova’dan ayrılacak olan yıldız oyuncunun İstanbul ekibinden yıllık 3.3 milyon Euro’dan 2 senelik kontrat istediği öğrenildi.
Robinho bombası! 1 milyon Euro önerildi

Robinho bombası! 1 milyon Euro önerildi

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