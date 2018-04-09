Mandzukicle ilgili olay iddia

Beşiktaş’ta Vida’nın ‘Come to Beşiktaş’ dediği Mandzukic’le ilgili İtalyan basınından çarpıcı iddia.

İtalyan basınında Rai Sport’ta çıkan habere göre yeteri kadar forma şansı bulamayan Mario Mandzukic’in Morata’nın Juventus’a gelmesi durumunda daha da geri plana atılacağı ve gözden çıkarılacağı belirtildi.

Habere göre Mario Mandzukic’e Türk ve Çin takımlarından teklifler olduğu da yazılmış! Bilindiği üzere Mario Mandzukic’in ismi uzun süre Beşiktaş ile anılmıştı. Vida, Beşiktaş’a imza atarken kime ‘Come to Beşiktaş’ çağrısı yapmak istersin sorusuna Mandzukic yanıtını vermişti.

CnnTurk