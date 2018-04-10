Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Mandzukic Süper Lig devine

Juventus'ta artık istenmeyen adam durumuna gelen Mandzukic için Beşiktaş iddiaları yükselmeye başladı.

Mandzukic Süper Lig devine

Bir yandan ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun transferler çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar birçok futbolcu için transfer çalışmalarını sürdürürken, bir iddia da İtalyan basınından geldi.  İtalyanlar, Domagoj Vida'nın 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptığı Hırvat forvetin sezon sonu Beşiktaş'a gelebileceğini duyurdu. Rai Sport'ta çıkan haberde Mario Mandzukic'in, Juventus'ta yeteri kadar forma bulamamaktan şikayetçi olduğu ve Morata'nın Juve'ye gelmesi durumunda daha da geri plana atılıp gözden çıkarılacağı belirtildi.

31 yaşındaki forvetin sezon sonu Çin'e ya da Türkiye'ye gidebileceği vurgulanan haberde Beşiktaş'ın sezon başı ve devre arasında da tecrübeli forvetin istediği hatırlatıldı.

Siyah beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Domagoj Vida, 'Kime come to Beşiktaş' çağrısı yapmak istersin sorusuna 'Madzukic' yanıtını vermişti.

ALLEGRİ MEMNUN DEĞİL

Bu sözlerin de detay olarak verildiği transfer gelişmesi için "Beşiktaş'a gitmesi sürpriz olmaz" yorumları yapıldı. Öte yandan Juventus'un teknik patronu Allegri, Mandzukic'le ilgili "Bizim için önemli bir oyuncu ancak fiziksel durumu iyi değil" sözleriyle oyuncudan memnuniyetsizliğini ortaya koymuştu.

Mandzukic'le ilgili olay iddia

Mandzukic'le ilgili olay iddia

Brahimi'nin menajeri kötü haberi verdi

Brahimi'nin menajeri kötü haberi verdi

Premier Lig ekibi, Oğuzhan Özyakup için görüşmelere başladı

Premier Lig ekibi, Oğuzhan Özyakup için görüşmelere başladı


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Mandzukic Süper Lig devine

Mandzukic Süper Lig devine

Juventus'ta artık istenmeyen adam durumuna gelen Mandzukic için Beşiktaş iddiaları yükselmeye başladı.
Mandzukicle ilgili olay iddia

Mandzukic'le ilgili olay iddia

Beşiktaş’ta Vida’nın ‘Come to Beşiktaş’ dediği Mandzukic’le ilgili İtalyan basınından çarpıcı iddia.
Brahiminin menajeri kötü haberi verdi

Brahimi'nin menajeri kötü haberi verdi

Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edilen Yacine Brahimi hakkında menajeri Luis Alonso’dan açıklama geldi. Alonso, Brahimi’nin Türkiye’ye gelmesinin imkansız olduğunu söyledi.
Premier Lig ekibi, Oğuzhan Özyakup için görüşmelere başladı

Premier Lig ekibi, Oğuzhan Özyakup için görüşmelere başladı

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncularından Oğuzhan Özyakup'la ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Premier Lig ekibi Newcastle United, Oğuzhan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Beşiktaştan olay transfer hamlesi! Oğuzhanın yerine geliyor

Beşiktaş'tan olay transfer hamlesi! Oğuzhan'ın yerine geliyor

Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup'un alternatifi olarak Cardiff'te forma giyen Aron Gunnarsson'la yakından ilgilendiği iddia edildi.
Beşiktaşa mı, Galatasaraya mı?

Beşiktaş'a mı, Galatasaray'a mı?

Beşiktaş ve Galatasaray’ın gündeminde olan Marouane Fellaini’nin flaş bir karar aldığı ve transfer konusunda harekete geçtiği belirtildi.
Demba Ba Fikret Ormanın başını yaktı

Demba Ba Fikret Orman'ın başını yaktı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Göztepe maçından iki gün önce rakip takım forvet Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklamalar, Orman'ı TFF'lik yaptı.
İmkansız görünüyor ama gelecek sezon...

"İmkansız görünüyor ama gelecek sezon..."

Everton forması giyen Cenk Tosun, yeni takımı ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.
Flaş teklif: Dönmek istersen kapımız sana açık

Flaş teklif: "Dönmek istersen kapımız sana açık"

Beşiktaş'a devre arasında transfer olan ancak bir türlü 11'e giremeyen Domagoj Vida'ya transfer teklifi geldi.
Şenol Güneş: Bu senin son şansın

Şenol Güneş: "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....