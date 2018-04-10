Mandzukic Süper Lig devine

Juventus'ta artık istenmeyen adam durumuna gelen Mandzukic için Beşiktaş iddiaları yükselmeye başladı.

Bir yandan ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun transferler çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar birçok futbolcu için transfer çalışmalarını sürdürürken, bir iddia da İtalyan basınından geldi. İtalyanlar, Domagoj Vida'nın 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptığı Hırvat forvetin sezon sonu Beşiktaş'a gelebileceğini duyurdu. Rai Sport'ta çıkan haberde Mario Mandzukic'in, Juventus'ta yeteri kadar forma bulamamaktan şikayetçi olduğu ve Morata'nın Juve'ye gelmesi durumunda daha da geri plana atılıp gözden çıkarılacağı belirtildi.

31 yaşındaki forvetin sezon sonu Çin'e ya da Türkiye'ye gidebileceği vurgulanan haberde Beşiktaş'ın sezon başı ve devre arasında da tecrübeli forvetin istediği hatırlatıldı.

Siyah beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Domagoj Vida, 'Kime come to Beşiktaş' çağrısı yapmak istersin sorusuna 'Madzukic' yanıtını vermişti.

ALLEGRİ MEMNUN DEĞİL

Bu sözlerin de detay olarak verildiği transfer gelişmesi için "Beşiktaş'a gitmesi sürpriz olmaz" yorumları yapıldı. Öte yandan Juventus'un teknik patronu Allegri, Mandzukic'le ilgili "Bizim için önemli bir oyuncu ancak fiziksel durumu iyi değil" sözleriyle oyuncudan memnuniyetsizliğini ortaya koymuştu.