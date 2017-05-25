Mandzukic imzayı atıyor!

Bu sezon Juventus'la iyi bir performans sergileyen ve adeta 'Gönderilecek' söylentilerini kendisi yok eden Mario Mandzukic, kulübüyle yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.

Juventus'un Hırvat forvetlerinden Mario Mandzukic, Torino ekibiyle yeni sözleşme imzalamak üzere.

Tuttosport'un haberine göre; Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen oyuncunun temsilcileriyle Juve yöneticileri bir araya geldi.

Haberde, Türkiye ve Çin'den de 31 yaşındaki oyuncu için çok ciddi tekliflerin geldiği ancak Torino ekibinin Hırvat forvetle sözleşme yenilemek için ısrarcı olduğu belirtildi.

Bu sezon tüm turnuvalarda 48 maça çıkan Mandzukic, 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi.