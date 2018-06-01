Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Ndiaye Galatasaray’a kiralık gelebilir” dedi.
Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin Avrupa devlerinin radarında.
F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı.
Galatasaray'da 7 ayrılık

Galatasaray'da 7 ayrılık

Hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Transferi için İstanbul'a geldi

Transferi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.

Man.City, Arsenal, Roma ve Leverkusen Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin Avrupa devlerinin radarında.

Man.City, Arsenal, Roma ve Leverkusen Fenerbahçenin yıldızını istiyor

16-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenecek olan 2018 UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin kadrosunda yer alması beklenen Oğuz Kağan Güçtekin, Avrupalı scoutlar tarafından bekleniyor.

MANCHESTER CITY GÖZÜNE KESTİRDİ

Edinilen bilgiye göre 1999 doğumlu orta saha oyuncusunu isteyenler arasında ilk sırada Manchester City geliyor. Guardiola, Finlandiya'daki turnuvada oyuncu izlemek için görevlendirdiği scoutlarından Oğuz Kağan'a dikkat edilmesini istedi.

CITY DIŞINDA 3 TAKIM DAHA TAKİP EDİYOR

Manchester City dışında Roma, Arsenal ve Bayer Leverkusen'in de Oğuz'u takip ettiği, şampiyonanın ardından teklifte bulunacağı belirtildi.

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Ali Koç:

Ali Koç: "Seçildiğimiz takdirde onu hemen açıklayacağız"

Seçime 1 gün kala Aziz Yıldırım'ı yıkan haber

Seçime 1 gün kala Aziz Yıldırım'ı yıkan haber


 

Sabah

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Ndiaye Galatasaray’a kiralık gelebilir” dedi.
Man.City, Arsenal, Roma ve Leverkusen Fenerbahçenin yıldızını istiyor

Man.City, Arsenal, Roma ve Leverkusen Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin Avrupa devlerinin radarında.
Ali Koç: Seçildiğimiz takdirde onu hemen açıklayacağız

Ali Koç: "Seçildiğimiz takdirde onu hemen açıklayacağız"

Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Ali Koç, göreve gelmeleri halinde anlaşmaya vardıkları Sportif Direktör ismini açıklayacağını ifade etti.
Seçime 1 gün kala Aziz Yıldırımı yıkan haber

Seçime 1 gün kala Aziz Yıldırım'ı yıkan haber

Sarı-lacivertli kulübe Mehmet Ali Aydınlar imzasıyla noterden bir yazı gönderen Acıbadem Grubu sponsorluk sözleşmesini fesh ettiğini bildirdi.
Ozan Tufana Süper Ligden talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Eljif Elmas, Süper Ligin yeni ekibine gidiyor

Eljif Elmas, Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor

Geçtiğimiz sezon başında Makedonya'dan transfer edilen genç yetenek Eljif Elmas için İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü devreye girdi.
Beşiktaş istedi, Fenerbahçe kapıyor

Beşiktaş istedi, Fenerbahçe kapıyor

Tottenham'ın Janssen'i yeniden kiralamak istememesi sonrası arayışlara başlayan yönetim, Islam Slimani'ye kanca attı.
Oylarım azalacak dedi, sebebini açıkladı

'Oylarım azalacak' dedi, sebebini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı ve Başkan adayı Aziz Yıldırım, Pazar günü yapılacak tarihi kongre ile ilgili bilgiler verdi.
Aziz Yıldırım ilk transferi açıkladı

Aziz Yıldırım ilk transferi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yeni sezonun ilk transferini açıkladı. Başkan Yıldırım Bayern Münih'in de istediği Ömer Faruk Beyaz'la profesyonel sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Aziz Yıldırıma çok sert sözler

Aziz Yıldırım'a çok sert sözler

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden olan Sadettin Saran kendisi hakkında açıklamalar yapan Aziz Yıldırım'a sert bir yanıt verdi.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....