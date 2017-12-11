Manciniden Fenerbahçeye büyük kıyak

Fenerbahçe'nin skorer ismi Giuliano'nun sezon başında sarı lacivertlilere gönderilmesinde büyük rolü olan Mancini, bu oyuncunun transferine izin vermesiyle Kanarya'ya büyük bir kıyak yapmış oldu.

Fenerbahçe’nin sezon başında Rus ekibi Zenit’ten aldığı Giuliano, 8 gol, 1 asist üreterek, takımın cankurtaranı oldu. Taraftarların artık efsanevi Alex de Souza ile kıyaslamaya başladığı Giuliano’nun transferi tamamen Zenit Teknik Direktörü Roberto Mancini’nin hediyesi gibi...

Zira İtalyan çalıştırıcı ‘oyun sistemime uymaz’ diyerek Giuliano’nun gönderilmesini istedi ve bu oyuncu Fenerbahçe’ye geldi. Zenit’in 7 milyon Euro’ya sattığı Giuliano’nun yerine 15 milyon Euro ödeyerek aldığı Arjantinli Sebastian Driussi ise bekleneni veremiyor. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 25 maçta 3 gol, 4 asist kaydetti. Giuliano ise Zenit’teki ilk 25 maçında 16 gol, 10 asist üretmişti.

Hürriyet