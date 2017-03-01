Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.
Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.

Mancini Galatasaray örneğini verdi

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, Leicester City teknik direktörlüğü konusunda değerlendirmede bulunduğu sırada Galatasaray örneğini verdi.

Mancini Galatasaray örneğini verdi

Şu sıralar ülkesinde Yıldızlarla dans adlı yarışma programındaki performansıyla gündem olan Roberto Mancini, Leicester City teknik direktörlüğüyle ilgili sorulara üstü kapalı cevaplar verdi.

"Galatasaray'da olduğu gibi..."

Claudio Ranieri'nin görevden alınmasıyla ilgili, "Ne kaybettiklerini daha sonra anlayacaklar. Onun yaptığı şey hayal bile edilemezdi. Bin yıl içinde bile olmayacak bir durumdu" açıklamasını yapan İtalyan teknik adam, Leicester'ın başına geçip geçmeyeceği konusuyla alakalı olarak ise "Şu an bir şey yok. Uzun süredir bazı iddialar yazılıyor ama hiçbir şey yok. Ancak şunu belirtmeliyim ki, Galatasaray'da olduğu gibi yeni fırsatlara her zaman açığım" dedi ve bu göreve yeşil ışık yaktı.

2013/2014 sezonunda kulüpte yaşanan gerginlikten ötürü dönemin başkanı Ünal Aysal Fatih Terim'in görevine son vermiş ve Roberto Mancini'yi takımın başına getirmişti. Sezonu Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si açık ara şampiyon tamamlayınca Roberto Mancini'nin de görevine son verilmiş ve takımın başına bir başka İtalyan Cesare Prandelli getirilmişti.

Olay açıklama:

Olay açıklama: "Sneijder'i gönderin"

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Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde!

Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde!


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Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde!

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Mancini Galatasaray örneğini verdi

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