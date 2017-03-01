Mancini Galatasaray örneğini verdi

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, Leicester City teknik direktörlüğü konusunda değerlendirmede bulunduğu sırada Galatasaray örneğini verdi.

Şu sıralar ülkesinde Yıldızlarla dans adlı yarışma programındaki performansıyla gündem olan Roberto Mancini, Leicester City teknik direktörlüğüyle ilgili sorulara üstü kapalı cevaplar verdi.

"Galatasaray'da olduğu gibi..."

Claudio Ranieri'nin görevden alınmasıyla ilgili, "Ne kaybettiklerini daha sonra anlayacaklar. Onun yaptığı şey hayal bile edilemezdi. Bin yıl içinde bile olmayacak bir durumdu" açıklamasını yapan İtalyan teknik adam, Leicester'ın başına geçip geçmeyeceği konusuyla alakalı olarak ise "Şu an bir şey yok. Uzun süredir bazı iddialar yazılıyor ama hiçbir şey yok. Ancak şunu belirtmeliyim ki, Galatasaray'da olduğu gibi yeni fırsatlara her zaman açığım" dedi ve bu göreve yeşil ışık yaktı.

2013/2014 sezonunda kulüpte yaşanan gerginlikten ötürü dönemin başkanı Ünal Aysal Fatih Terim'in görevine son vermiş ve Roberto Mancini'yi takımın başına getirmişti. Sezonu Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si açık ara şampiyon tamamlayınca Roberto Mancini'nin de görevine son verilmiş ve takımın başına bir başka İtalyan Cesare Prandelli getirilmişti.