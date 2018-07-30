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Milan'a süper haber

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Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

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Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
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Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
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Andre Ayew'de sona gelindi

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4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Manchester United'ın eski yıldızı Adana Demirspor'da

Adana Demirspor eski Manchester Unitedlı yıldız Anderson'u transfer etti.

Manchester Unitedın eski yıldızı Adana Demirsporda

Spor Toto 1. Lig'de iddialı bir kadro kurarak gelecek sezon Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor, transferde bombayı patlattı! Manchester United'ın eski futbolcusu Anderson, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana temsilcisinin resmi sosyal medya hesabından Brezilyalı yıldızın transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Rüya değil, gerçek! Anderson Luis de Abreu Oliveira Adana Demirspor'da" ifadelerine yer verildi.

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