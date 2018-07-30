Manchester Unitedın eski yıldızı Adana Demirsporda

Manchester United'ın eski yıldızı Adana Demirspor'da
Adana Demirspor eski Manchester Unitedlı yıldız Anderson'u transfer etti.
Spor Toto 1. Lig'de iddialı bir kadro kurarak gelecek sezon Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor, transferde bombayı patlattı! Manchester United'ın eski futbolcusu Anderson, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Adana temsilcisinin resmi sosyal medya hesabından Brezilyalı yıldızın transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Rüya değil, gerçek! Anderson Luis de Abreu Oliveira Adana Demirspor'da" ifadelerine yer verildi.
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