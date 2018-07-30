Manchester Unitedın eski yıldızı Adana Demirsporda

Başkan itiraf etti: 24 puanımız silinebilir

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, 3 puanlarının silinmesi ve Sergen Yalçın'ın ayrılması ile ilgili olarak, "24 puan daha silinme riski var. Sergen Yalçın'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.