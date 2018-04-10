Manchester Cityyi bir kez daha deviren Liverpool son 4e kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City, sahasında konuk ettiği Liverpool'a 2-1 yenilirken, Liverpool turu geçen taraf oldu.

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında taraftarı önünde Liverpool'u konuk etti. Manchester City maça çok iyi başlasa da 90 dakika sonunda Liverpool'a 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Karşılaşmada Manchester City'nin tek golünü 2. dakikada Gabriel Jesus kaydetti. Liverpool'un gollerini ise 56. dakikada Mısırlı Muhammed Salah ve 77. dakikada Roberto Firmino attı.

İlk maçta Manchester City'i 3-0 yenen Liverpool bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Liverpool, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 33 gol attı ve Devler Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan İngiliz ekibi oldu.