Manchester Citynin yıldızı Galatasarayda!

Galatasaray transfer bombaları patlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım Gomis, Belhanda, Maicon ve bugün imzalattığı Mariano'dan sonra Manchester City'den Fernando ile de anlaşma sağladı.

Galatasaray transferde ayağını gazdan çekmiyor. Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano gibi yıldızlara imza attıran, İmbula ile prensipte anlaşan ama kulübü Stoke City'nin kararını bekleyen Cim-Bom, Manchester City'nin Brezilyalı önliberosu Fernando ile anlaştı.

Skorer'in haberine göre, yıldız futbolcu 2.2 milyon euro karşılığında Galatasaray'ın 3+1 senelik sözleşme teklifini kabul etti. Futbolcuyla ilgili Manchester City'nin belirleyeceği bonservis bekleniyor.

Kamp kadrosunda yok!

Öte yandan Fernando, Manchester City'nin ABD'deki kamp kadrosunda yer almadı ve İngiltere'de bırakıldı. Bu durum, Brezilyalı futbolcuyla kesin olarak yolların ayrılacağı anlamına geliyor.

29 yaşında futbolcunun İngiliz ekibi ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı futbolcu geçen sezon 26 maçta forma şansı bulabilmişti.

Fernando 2014 yılında 15 milyon Euro karşılığında Porto'dan Manchester City'e transfer olmuştu.