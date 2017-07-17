Manchester City'den flaş karar!

Manchester City'den flaş karar!

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İşte Ersan Gülüm'ün yeni takımı

İşte Ersan Gülüm'ün yeni takımı

Çin'in Hebei China Fortune takımında forma giyen ve Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı futbolcu Ersan Adem Gülüm, yeni sezon öncesinde Avustralya takımı Adelaide United'a kiralandı.
Kombine krizi! Sneijder'den sonra...

Kombine krizi! Sneijder'den sonra...

Galatasaray’da yeni sezon öncesinde yapılan yıldız transferler taraftarın kombine satışlarına ilgi göstermesini sağlamıştı.
Emre Mor'da flaş gelişme!

Emre Mor'da flaş gelişme!

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Batshuayi için Chelsea'den haber bekleniyor

Batshuayi için Chelsea'den haber bekleniyor

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Imbula'da sıcak gelişme

Imbula'da sıcak gelişme

Cim Bom’un transfer etmek istediği Giannelli İmbula’da görüşmeler sürüyor.
Lucas Moura hayalleri başlamadan bitti

Lucas Moura hayalleri başlamadan bitti

Fransız sitesi Foot Mercato, Fenerbahçe’nin atak orta saha pozisyonu için PSG’nin yeni sezon planlarında yer almayan Lucas Moura’ya yöneldiğini öne sürmüştü.
Yusuf Erdoğan'da kritik hafta

Yusuf Erdoğan'da kritik hafta

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Manchester City'den flaş karar!

İngiliz devi Manchester City, yeni sezon öncesi kampı için Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu.

Manchester Cityden flaş karar!

Kampa sezonun flaş transferi Kyle Walker ve takımın yıldız isimleri Sterling, Agüero ve David Silva da dahil edildi.

City menajeri Pep Guardiola, 3 büyüklerin de ilgilendiği Fransız futbolcu Samir Nasri, Jason Denayer, Eliaquim Mangala ile Aleksandar Kolarov'u da kampa dahil etti.

Fernando ve Bony kadroda yok

Öte yandan Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Fernando ve Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Wilfired Bony isimleri, Guardiola tarafından kadroya alınmadı ve iki isim İngiltere'de kaldı. .

Igor Tudor için flaş karar! Derhal gönderilecek

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