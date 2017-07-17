Manchester Cityden flaş karar!

İngiliz devi Manchester City, yeni sezon öncesi kampı için Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu.

Kampa sezonun flaş transferi Kyle Walker ve takımın yıldız isimleri Sterling, Agüero ve David Silva da dahil edildi.

City menajeri Pep Guardiola, 3 büyüklerin de ilgilendiği Fransız futbolcu Samir Nasri, Jason Denayer, Eliaquim Mangala ile Aleksandar Kolarov'u da kampa dahil etti.

Fernando ve Bony kadroda yok

Öte yandan Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Fernando ve Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Wilfired Bony isimleri, Guardiola tarafından kadroya alınmadı ve iki isim İngiltere'de kaldı. .