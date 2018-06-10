Manchester City, Denayerin fiyatını belirledi

Manchester City, geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Jason Denayer için bonservis ücretini belirledi.

Manchester City, geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Jason Denayer'in bonservis fiyatını açıkladı.

İngiliz ekibi, Galatasaray'ın bonservisi ile birlikte satın almak istediği Belçikalı savunma oyuncusu için 10 milyon Euro istiyor.

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22 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray'ın dışında Lyon, Marsilya, Borussia Mönchengladbach ve Roma'nın da ilgilendiği iddia ediliyor.

Fatih Terim'in takımda tutmak istediği Denayer, geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı forma ile 22 maça çıktı. Jason Denayer'in Manchester City ile sözleşmesi ise 2020 yılına kadar devam ediyor.