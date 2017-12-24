Maicon: İmparatorla birlikte şampiyonluğa ulaşacağız

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Maicon, Göztepe galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı, Fatih Terim hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Mücadelenin ardından Brezilyalı savunmacı Maicon Fatih Terim'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

İşte Brezilyalı savunmacının açıklamaları:

"Hafta boyu antrenmanlardan sonra duran topları çalışıyorum ve bunun verdiği güvenle birlikte vurdum ve Tanrı'ya şükürler olsun, gol oldu.”

"Fatih hocanın bize yaptığı devre arası konuşması, bize söyledikleri, bizi motive etmesiyle maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü. Hepimiz gördük, İmparator geri döndü. İmparator ile birlikte şampiyonluğa ulaşacağız."