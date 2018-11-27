Maicon gidiyor, kapı gibi defans geliyor

Maicon'un yerine transfer planları yapan Galatasaray, aradığı ismi Hollanda Ligi'nde buldu. Sarı kırmızılı takım Den Haag takımında forma giyen 1.90'lık kule Wilfried Kanon'un peşine düştü.

Fatih Terim'in kriterlerine tam olarak uyan 1.90'lık savunmacı Wilfried Kanon'un transferine Galatasaray'dan onay çıktı. Bu sezon Hollanda ekibi Den Haag'ın tüm lig maçlarında oynayan Kanon için teklif hazır.

Bir yandan Futbol Federasyonu ile mücadele eden G.Saray yönetimi, bir yandan da devre arası transferi için çalışıyor.

BÜTÇE MAICON'DAN GELECEK

Ocak ayında biri kiralık olmak üzere iki forvet almayı planlayan sarı-kırmızılılar, bütçeyi Maicon'u satarak oluşturacak.

Brezilyalı stoperden gelecek para ile ayrıca savunmaya da takviye gerçekleştirilecek. Yapılan araştırmada aranan stoper ise Hollanda'da bulundu: Wilfried Kanon.

25 YAŞINDA 1.90 BOYUNDA

ADO Den Haag forması giyen Kanon, Galatasaray'ın transfer etmek istediği savunmacı profiline uyuyor. 25 yaşında 1.90 boyundaki solak Fildişili yıldızın, maç kasetleri izlendi ve transferine kulüpten onay çıktı.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Den Haag ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Wilfried Kanon için Galatasaray teklifini yapmaya hazırlanıyor. Fildişi Sahilleri adına 33 kez milli olan Kanon, bu sezon Den Haag'ın tüm lig maçlarında forma giydi.

Sabah