Negredo şokta! Bundan böyle...

Negredo şokta! Bundan böyle...

Kartal, ligin sonuncusu karşısında gol şov yaparken bile yokları oynadı, Şenol Güneş'in de sabrı kalmadı. Yerine girer girmez golleri sıralayan Love'dan formayı geri alması artık kolay görünmüyor.
İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor

İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor

Roma formasıyla Benevento karşısında 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Cengiz Ünder, İtalya'da manşetleri süsledi.
Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Arsenal'in eski oyuncusu ve akademi direktörü Liam Brady, Harry Kane'i neden gönderdiklerini açıkladı.
Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Trabzonsporlu Hugo Rodallega, ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'e transferinin son anda gerçekleşmediğini söyledi.
Giuliano farkını ortaya koydu

Giuliano farkını ortaya koydu

Fenerbahçe’nin başarılı 10 numarası Giuliano oynadığı iyi futbolla takımını üst sıralara taşıyor. Brezilyalı futbolcu, ligde mücadele ettiği 17 karşılaşmada 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, takım kaptanı Andre Santos'un arkadaşı yıldız futbolcu Neymar'ın, düzenledikleri piyangoya 5 bin bilet alarak destek olduğunu bildirdi.
Karşınızda tarihin en pahalı takımı

Karşınızda tarihin en pahalı takımı

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 878 milyon avroluk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı oldu.
Ergin Ataman'dan 'İstiklal Marşı' önerisi

Ergin Ataman'dan 'İstiklal Marşı' önerisi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye’nin bulunduğu hassas dönemde basketbol camiası olarak duyarlılıklarını göstermeleri gerektiğini belirterek, “NBA’de olduğu gibi, sezon boyunca, her iki takımın birlikte açtığı Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal

Maçtan sonra 4 futbolcuyu hastanelik ettiler!

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12'nci grupta mücadele eden Yeni Çansporlu futbolcular, 2-2 beraberi kaldıkları Sultangazispor maçının ardından saldırıya uğradı.

Maçtan sonra 4 futbolcuyu hastanelik ettiler!

Darp edilen 4 futbolcu hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sosyal medyadaki görüntüler, spor kamuoyundan tepki gördü.

Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor, dün İstanbul deplasmanında karşılaştığı Sultangazispor ile 2-2 berabere kaldı. Yeni Çansporlu futbolcular, iddiaya göre maçın bitiş düdüğüyle birlikte Sultangazisporlu futbolcular ve taraftarların saldırısına uğradı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı olaylarda, darp edilen Yeni Çansporlu sol bek oyuncusu Serbay Keskin, orta saha oyuncusu İsa Fuat Dayı, kaleci Miraç Yardım ve stoper Muhammet Çetin Polat, aldığı darbelerle kanlar içinde kalarak, hastanelik oldu. Diğer oyuncular ise kendilerini güçlükle soyunma odasına atabildi.

Yeni Çanspor’lu bazı oyuncular, saha içinde başlayıp soyunma odasına kadar devam eden çirkin saldırıları ve sonrasını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Video ve fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, çirkin saldırıya tepkiler yağdı. Hastanede tedavileri tamamlanan futbolcular, gece yarısı taburcu olduktan sonra takımla birlikte Çan'a döndü.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Yeni Çansporlu oyunculara yapılan çirkin saldırıya, sosyal medyadaki kişisel hesabı üzerinden tepki gösterdi. Başkan Kuzu, mesajında şunları söyledi: "Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde, centilmence olması gereken bir müsabakada, Çansporumuz futbol terörüne maruz kalmıştır. Sporcularımıza, İstanbul Sultangazispor deplasmanında yapılan çirkin ve hain saldırıyı kınıyoruz. Saldırganların hak ettikleri cezayı almaları için yasal sürecin en yakın takipçisi olacağız."

Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Kulübe büyük rest:

Kulübe büyük rest: "Ya o, ya ben"

Derbi öncesi tesisleri bastılar!

Derbi öncesi tesisleri bastılar!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Maçtan sonra 4 futbolcuyu hastanelik ettiler!

Maçtan sonra 4 futbolcuyu hastanelik ettiler!

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12'nci grupta mücadele eden Yeni Çansporlu futbolcular, 2-2 beraberi kaldıkları Sultangazispor maçının ardından saldırıya uğradı.
Neymardan Boluspora büyük destek

Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, takım kaptanı Andre Santos'un arkadaşı yıldız futbolcu Neymar'ın, düzenledikleri piyangoya 5 bin bilet alarak destek olduğunu bildirdi.
Kulübe büyük rest: Ya o, ya ben

Kulübe büyük rest: "Ya o, ya ben"

Eskişehirspor'da yaşanan Erkan Zengin ayrılığının ardında müthiş bir rest olayının olduğu ortaya çıktı.
Derbi öncesi tesisleri bastılar!

Derbi öncesi tesisleri bastılar!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 puanı ödenmeyen borçları nedeniyle silinen ve 5 puanla düşme hattında son sırada yer alan Karşıyaka'da pazar günü oynanacak Altay derbisi öncesi bir grup taraftar, gece yarısı tesisleri bastı.
Şike iddiasıyla PFDKya sevk edildiler!

Şike iddiasıyla PFDK'ya sevk edildiler!

Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig'de geçen sezon Manisaspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan maçın sonucunu etkilemeye teşebbüs etme gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Başkan itiraf etti: 24 puanımız silinebilir

Başkan itiraf etti: 24 puanımız silinebilir

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, 3 puanlarının silinmesi ve Sergen Yalçın'ın ayrılması ile ilgili olarak, "24 puan daha silinme riski var. Sergen Yalçın'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Pedro Franconun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Pierre Webo imzayı atıyor

Pierre Webo imzayı atıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve yeniden eski takımına dönmesi gündemde olan Pierre Webo'nun Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Robinho resmi hesabından Çaykur Rizesporu açıkladı

Robinho resmi hesabından Çaykur Rizespor'u açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Hikmet Karaman, Brezilyalı futbolcu Robinho’nun belli şartlarla yeşil-mavili takıma gelmeyi kabul ettiğini söylemişti. Ancak Brezilyalı yıldız Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Karadeniz ek
Ligden çekilmeyi düşünüyoruz

"Ligden çekilmeyi düşünüyoruz"

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim, geçen sezon mücadele ettikleri TFF 1. Lig’deki maçlarda şike yapıldığı iddialarına ilişkin konuştu.
Fatih Terimin eski prensi TFF 1. Ligi sallıyor!

Fatih Terim'in eski prensi TFF 1. Lig'i sallıyor!

İsmini ilk kez Galatasaray'da duyduğumuz Okan Derici bir türlü istenilen performansı sergileyemeyince 2. Lig'e kadar düşmüştü. 24...
Yerli Messi pes etmemiş!

'Yerli Messi' pes etmemiş!

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor’un futbolcusu Muhammed Demirci, Beşiktaş’ta başlayan kariyerinde yaşadığı...
Yılmaz Vuralın yeni takımı belli oldu

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu

Okan Buruk’tan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlara geçen Göztepe, Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, resmi imzaların...
Yılmaz Vuralın yeni takımı belli oluyor!

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oluyor!

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'ın yeni takımı yakın zamanda netlik kazanacak. Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor ve...
Mustafa Denizliden Erkan Zengin açıklaması

Mustafa Denizli'den Erkan Zengin açıklaması

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Denizli, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı....
Mustafa Denizli tarih verdi

Mustafa Denizli tarih verdi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli de Boluspor karşılaşmasında geçen haftaki oyun çizgisinin gerisinde olduklarını söyledi....