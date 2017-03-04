"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, önemli açıklamalar yaptı. Vural, Sivasspor'a gitmeden önce Beşiktaş'la anlaştığını ifade etti.
Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.
Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.

Maçın hakemi başkandan kaçırıldı!

Gaziantepspor'un bugün deplasmanda Bursaspor'a 2-1 yenildiği maçta hakem Barış Şimşek ve yardımcıları verdiği kararlarla maça damga vurdu.

Maçın hakemi başkandan kaçırıldı!

Karşılaşmada Bursaspor'un attığı ilk golün ofsayt ve attığı ikinci golde verilen penaltı kararının yanlış olduğunu iddia eden Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, maç sonunda Barış Şimşek ile görüşmek istediği ortaya çıktı.

BeIN Sports'ta Şansal Büyüka, "Bursaspor - Gaziantepspor maçında hakemlerin verdiği karalardan sonra Gaziantepspor başkanı İbrahim Kızıl, hakemlerle görüşmeden stattan ayrılmayacağım demiş ancak Barış Şimşek ve yardımcı hakemler stadın arka kapısından gizlice çıkartılmış "dedi.

Fenerbahçe eriyor!

Fenerbahçe eriyor!

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Yeni mabette 'Fırtına'lar yarattı!

Yeni mabette 'Fırtına'lar yarattı!


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Maçın hakemi başkandan kaçırıldı!

Maçın hakemi başkandan kaçırıldı!

Gaziantepspor'un bugün deplasmanda Bursaspor'a 2-1 yenildiği maçta hakem Barış Şimşek ve yardımcıları verdiği kararlarla maça damga vurdu.
Fenerbahçe eriyor!

Fenerbahçe eriyor!

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Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

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Penaltı sırasında ilginç anlar...

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