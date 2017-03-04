Maçın hakemi başkandan kaçırıldı!
Gaziantepspor'un bugün deplasmanda Bursaspor'a 2-1 yenildiği maçta hakem Barış Şimşek ve yardımcıları verdiği kararlarla maça damga vurdu.
Karşılaşmada Bursaspor'un attığı ilk golün ofsayt ve attığı ikinci golde verilen penaltı kararının yanlış olduğunu iddia eden Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, maç sonunda Barış Şimşek ile görüşmek istediği ortaya çıktı.
BeIN Sports'ta Şansal Büyüka, "Bursaspor - Gaziantepspor maçında hakemlerin verdiği karalardan sonra Gaziantepspor başkanı İbrahim Kızıl, hakemlerle görüşmeden stattan ayrılmayacağım demiş ancak Barış Şimşek ve yardımcı hakemler stadın arka kapısından gizlice çıkartılmış "dedi.
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