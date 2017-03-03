Maç sonu sözleşme açıklaması

Trabzonspor'un, Karabükspor maçında galibiyet golünü kaydeden Okay Yokuşlu maçın ardından gelecek sezonda bitecek olan sözleşmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a, Karabükspor maçında galibiyet golünü getiren Okay Yokuşlu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir maç oldu. İyi futbol oynadık. Nağmalup serimiz hala sürüyor. Maçın yıldızı hepimiziz. Bir isim söylemek gerekirse, Söyleyemeyeceğim ya seçemiyorum şu an. Gerçekten güzel bir mücadele verdik ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Okay Yokuşlu gelecek sezonda kulübüyle bitecek olan sözleşmesi hakkında ise bordo mavili taraftarlara umut dolu sinyal verdi. Genç yıldız, "Bu konuda hiçbir problem yok. Görüşüyoruz tabi ki. Benim açımdan sıkıntı yok. Trabzonspor'da mutluyum." dedi.