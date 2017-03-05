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Maç sonu sert sözler: "Haram olsun"

Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Osmanlıspor'u 90+1'de gelen golle mağlup ederken, Osmanlıspor cephesi ise isyan etti. Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcısı Hüseyin Cimşir, sosyal medyadan maçın hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.

Maç sonu sert sözler: Haram olsun

Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Osmanlıspor'u son dakikada yendi, Osmanlıspor cephesi isyan etti.

90+1'de Mehmet Topal takımı adına galibiyet golünü kaydederken, gol öncesi tecrübeli oyuncunun topu elle kontrol ettiği yönünde itirazlar bir anda gecenin gündemi oldu.

Osmanlıspor cephesi golün iptal edilmesi gerektiğini belirtirken, hakem Alper Ulusoy'a tepkiliydi.

"Haram olsun"

Osmanlıspor'un yardımcı antrenörü Hüseyin Cimşir ise sosyal medya hesabından Alper Ulusoy'a ağır tepki gösterdi ve "Alper Ulusoy maçtan sonra helallik istiyormuş açık ve net söylüyorum HARAM olsun!!!" yazdı.

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