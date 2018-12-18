Maç sonrası Valbuenadan takım arkadaşlarına sitemkar sözler

Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena, takımının Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Mathieu Valbuena'nın açıklamaları şu şekilde:

"Çok iyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı tam tersi. Profesyonellik dışıydı, başka diyebileceğim bir şey yok. İkinci yarı tamamen bambaşka bir yüzümüz vardı. Burada bir şey söylemem, bir şeyleri değiştirmez. Yarın kendi aramızda konuşacağız. Kol kırılacak ve ne varsa içinde kalacak. Aile içinde kirli durum varsa, aile içinde kalır."