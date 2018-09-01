3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

Başkent temsilcisi, Erdem Şen ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u ise sezon sonuna kadar kiraladı.
Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Maç sonrası ortalık karıştı

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından konuk ekibin üç futbolcusunun sevinci tribünlerin tepkisini çekti. Volkan Demirel ve Alper Potuk sahaya girerek oyunculara müdahale etti.

Maç sonrası ortalık karıştı

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından saha içerisinde iki takım futbolcuları arasında olaylar yaşandı.

Kayserisporlu üç futbolcu, 3-2 kazandıkları mücadelenin ardından saha içerisinde koşup ardından yerde kayarak sevinç yaşadı. Fenerbahçe tribünleri bu sevincin ardından büyük tepki göstermeye başladı.

Bunun üzerine Volkan Demirel ve Alper Potuk, saha içerisine girerek Kayserili üç futbolcuyu iteleyerek ve tartışarak içeri götürdü.

Oyuncular arasındaki tartışma, koridora girdikten sonra da devam etti.

Fenerbahçe üst üste 3. yenilgisini aldı

Fenerbahçe üst üste 3. yenilgisini aldı

Ertuğrul Sağlam Süper Lig'e geri döndü

Ertuğrul Sağlam Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'de flaş ayrılık

Süper Lig'de flaş ayrılık


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Maç sonrası ortalık karıştı

Maç sonrası ortalık karıştı

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından konuk ekibin üç futbolcusunun sevinci tribünlerin tepkisini çekti. Volkan Demirel ve Alper Potuk sahaya girerek oyunculara müdahale etti.
Fenerbahçe üst üste 3. yenilgisini aldı

Fenerbahçe üst üste 3. yenilgisini aldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'u konuk ettiği Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.
Ertuğrul Sağlam Süper Lige geri döndü

Ertuğrul Sağlam Süper Lig'e geri döndü

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı.
Süper Ligde flaş ayrılık

Süper Lig'de flaş ayrılık

Kayserispor, teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Canlı yayında istifa depremi

Canlı yayında istifa depremi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica, karşılaşma sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, Kayserisporu evinde paramparça etti

Fenerbahçe, Kayserispor'u evinde paramparça etti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu.
Rıdvan Dilmen çok sert konuştu: Cüneyt Çakır...

Rıdvan Dilmen çok sert konuştu: "Cüneyt Çakır..."

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Galatasaray maçını yorumladı, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı sert bir dille eleştirdi.
Sumudica: Bu mu Türkiyenin en iyi hakemi?

Sumudica: "Bu mu Türkiye'nin en iyi hakemi?"

Kayserispor teknik direktörü Sumudica, Galatasaray maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Cimbom zorlu virajı 3 puanla döndü

Cimbom zorlu virajı 3 puanla döndü

Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşılaştı. Bambaşka iki yarıya sahne olan maçı Fatih Terim'in öğrencileri 3-1 kazandı.
Asamoah Gyan imzayı attı, ücreti şaşırttı

Asamoah Gyan imzayı attı, ücreti şaşırttı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Ganalı forvet Asamoah Gyan ile sözleşme imzaladı....
Sabri Sarıoğlunun yeni takımı belli oluyor

Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'la transfer görüşmesi gerçekleştireceği öğrenildi....
Sergen Yalçının yerine o geldi!

Sergen Yalçın'ın yerine o geldi!

Kayserispor'da Sergen Yalçın'ın yerine gelen teknik direktör resmen belli oldu. Sarı kırmızılılar tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal'la...
Sergen Yalçın gitti, o geliyor!

Sergen Yalçın gitti, o geliyor!

Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan ve Sergen Yalçın'ın istifasıyla sarsılan Kayserispor'da Mesut Bakkal yeni hoca olmaya çok yakın....
Sergen hakeme ateş püskürdü

Sergen hakeme ateş püskürdü

Kayserispor'un Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu....
Sergen Yalçın son dakikada yıkıldı!

Sergen Yalçın son dakikada yıkıldı!

Kayserispor ile Kasımpaşa Süper Lig’in 23. haftasında karşılaştı. Mücadele Kasımpaşa'nın son dakikada attığı golle 2-2 sona erdi....