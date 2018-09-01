Maç sonrası ortalık karıştı

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından konuk ekibin üç futbolcusunun sevinci tribünlerin tepkisini çekti. Volkan Demirel ve Alper Potuk sahaya girerek oyunculara müdahale etti.

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından saha içerisinde iki takım futbolcuları arasında olaylar yaşandı.

Kayserisporlu üç futbolcu, 3-2 kazandıkları mücadelenin ardından saha içerisinde koşup ardından yerde kayarak sevinç yaşadı. Fenerbahçe tribünleri bu sevincin ardından büyük tepki göstermeye başladı.

Bunun üzerine Volkan Demirel ve Alper Potuk, saha içerisine girerek Kayserili üç futbolcuyu iteleyerek ve tartışarak içeri götürdü.

Oyuncular arasındaki tartışma, koridora girdikten sonra da devam etti.