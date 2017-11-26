Maç sonrası Aykut Kocamanı kızdıran soru

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor'u yendikleri maç sonrası konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İSMAİL'İN POZİSYONUNDAN SONRA.."

Özgüven için önemli bir galibiyet aldıklarına vurgu yapan Aykut Kocaman "Yüksek şiddetli bir maç oldu. Gol bizim adımıza bu işin güzel tarafıydı. İlk yarısında öne geçme gayreti ile istediğimizi başardık. Antalyaspor çok güçlü bir takım. Sıralamada oldukları yer ile kaliteleri eşleşmiyor. Özgüven arttırmamız adına kazanmak önemliydi. İlk yarıda istekliydik. İkinci yarı özellikle İsmail'in ayağındaki topu kaptırdığı ana kadar farkı arttırmaya çalışıyorduk. O pozisyondan sonra takımda kırılma oldu ve Antalyaspor oyunun içine girmeye çalıştı. Böyle bir maçı, böyle bir dönemde kazandığımız için oyuncuları kutluyorum." dedi.

"YARIŞA ORTAK OLACAĞIZ"

"Şanssızlıklar geride kaldı mı?" şeklindeki soruya yanıt veren Aykut Kocaman "Daha evvel, Antalyaspor'un girdiği pozisyonların çok daha azının olduğu karşılaşmaların bazılarını berabere bitirdik, bazılarını kaybettik. Maçın belli bölümlerinde bazı şeyleri yapmamızı engelleyen kaygılar oldu. Bu galibiyet takıma olumlu yansıyacak. Yarışa ortak olacağız." diye konuştu.

"2-3 OYUNCU OLMAZSA OLMAZ DURUMU TEHLİKELİ"

Vincent Janssen'in cezalı duruma düşmesi, Roberto Soldado'nun sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından gelecek hafta Kasımpaşa maçında nasıl bir tercih yapacağı sorulan Aykut Kocaman, "Fenerbahçe'de bütün gayretim bir oyuncu, iki oyuncu, olmazsa olmaz 2-3 oyuncu haline düşürmemeye çalışmaktır. Bu çok tehlikeli bir şey. Burada süreç uzun sürdü. Önümüzdeki hafta nasıl olacak bilmiyorum ama temel amacım bunların üstesinden gelmek. Arada bir kupa maçı var. Bir haftada neler olabileceğini göreceğiz. Vincent Janssen cezalı, Roberto Soldado'nun durumuna bakacağız. O da oynamazsa, takım için doğru bir karar almak için bakacağız." açıklamasını yaptı.

"BU BİR TERCİH SONUÇTA"

Bir gazetecinin "Geçen haftaki performansından sonra kamuoyunda Soldado'nun ilk 11'de oynaması gibi bir beklenti vardı. O tercihte sizi etkileyen nedir? Kazanan takımı bozmamak mıydı asıl düşünceniz?" şeklindeki soruya Aykut Kocaman, "Tabii ki iç dünyamdaki şeyleri söylemek durumunda değilim ama öbür taraftan bu bir tercih sonuçta. Bir de şöyle bir şey var. Rakip, bizim durumumuz, birçok şey yan yana geldiği zaman, oynaması son derece doğru tercihlerden bir tanesiydi. Bunu söyleyenlere hiçbir itirazımız yok. Ama öbür taraftan bir süreç var. Oyunun gidişatı var. Oynayan grup var. Diğer arkadaşlar var. Hepsini yan yana getirdiğimiz zaman böyle bir tercihin doğru olacağını düşündük. Genel cevabın dışında ayrıntılara girmememe müsaade edin lütfen" diye konuştu.

"BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİK VE KAZANDIK"

Karşılaşma öncesinde Eto'o ve Nasri gibi oyunculara önlem alacağız sözünün farklı anlaşıldığını belirten Kocaman, "Geçen hafta da söylemiştim. Bunlara bu anlamda yanıt vermek istemiyorum. Maçtan önce söylediğim şuydu; son derece önemli oyuncuları var, dünya standardında. Özellikle bu oyunculara geçiş kolaylığı olursa sıkıntı yaratabileceklerini söyledim. Sadece Fenerbahçe'ye değil dünyadaki her takıma karşı sıkıntı yaratabilirler. Öteki taraftan maç öncesi kurguladığımız şekilde, topu bu oyuncuların etrafından çevirebilirsek, bizim için çok büyük avantaj olacaktı. Şimdi ne alakası var? Herkes bir şey söylüyor. Açıkçası şu oyunda böyle bir görüntü var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ona bir şey diyemeyeceğim. Bu tip yorumları yapanlara bir şey denilmez. Böyle insanları aydınlatma şansım yok. Problem yok. Öyle derdimiz yoktu. Tam tersine buraya kazanmak için geldik ve kazandık." dedi.

"GALATASARAY'IN PUAN ORTALAMASI KADAR..."

Gelecek hafta Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oynanacak olmasıyla ilgili görüşü istenen Aykut Kocaman, "Galatasaray'ın puan ortalaması kadar bizim de galibiyetlere devam etmemiz lazım. Rakiplerin ne yaptığıyla ilgilenmeden puan ortalamamızı doğal haline getirmeliyiz. Sonra da puan ortalamamızı şampiyon olacak hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"HAVAYA GİRECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

Sezon öncesindeki hedeflerinin ilk devreyi lider kapatmak olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Üç puanlı sistemde puan farkının artması da ihtimal dahilinde, farkın kapanması da ihtimal dahilinde. Gerçekçi olmak gerekirse, ligin başındaki temel hedefim de buydu, devreyi önde kapatmak harika bir şey ama bu başka bir şey. Ama öbür taraftan da en azından liderle, kim olacaksa sezon başı itibariyle, bizim oyunu oturtma sürecimize göre, geçireceğimiz süreçte, en azından bir maçlık seviyeye indirmek ikinci devre bize avantaj sağlar diye düşündüm. Eğer bunu başarabilirsek, üstüne koyabilirsek, bizim için ikinci yarı adına umut verici vaat edebilir. Önce maç kazanmamız lazım. Önce puan ortalamamızı yukarıya çekip sonra rakipleri beklememiz lazım. Hemen havaya girmemize gerek yok. Şu an onun için ne puanımız yeterli ne de durumumuz buna uygun. Bizim ciddi bir şekilde maç kazanmaya devam etmemiz lazım. Bunun iki tane sonucu olacak. Bir tanesi puan ortalamamızı yukarıya çekeceğiz, ama en önemlisi bu sezon biraz daha kazanan takım duygusunu yakalamaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

METE KALKAVAN'IN KARARLARINA ELEŞTİRİ

Hakem kararlarını da eleştiren deneyimli teknik adam "Ayrıca şunu da söylemeliyim, Mete Kalkavan'la ilgili de söylemeliyim; aynı pozisyonlarda, bu kadar farklı kararlar, inanılır gibi değil. Sezon başından beri aynı tip hakemler, aynı şeyleri yapıyorlar. Hakemlerin bir standartta olması lazım. Sahada garip garip kararlar vardı. Antalyaspor aleyhine de oldu. O anlık duruma göre enteresan kararlar vardı." diyerek sözlerini noktaladı.

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