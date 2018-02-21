Maç sonrası 3 Bayernli Quaresmaya koştu ve...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Bayern Münih deplasmanında ağır bir mağlubiyet alırken maç sonu ise ilginç bir olay yaşandı.

Maça iyi başlayan ancak Vida'nın kırmızı kartından sonra hücum hattında çok zorlanan Quaresma, ilk yarının sonlarında sağ çaprazdan kaleci Sven Ulreich'le karşı karşıya kalmıştı ancak Alman kaleci topu kornere çelmeyi başardı.

Q7 ikinci yarıda ise iyi bir performans sağlayamamıştı.

Maç sonu ise Bayern Münihli 3 oyuncu Portekizli yıldızın yanına gittiler.

Maç sonu ise Javi Martinez, Mats Hummels ve kaleci Sven Ulreich, Quaresma'nın formasını almak istediler. Q7 ise formasını çok sayıda Türk arkadaşı olduğu bilinen Hummels'e verdi.

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