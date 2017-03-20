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Lyon'un en etkili futbolcusu sakatlandı!

Beşiktaş'ın Uefa Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleştiği rakibi Lyon Fransa Lig 1'de PSG ile deplasmanda karşılaştı. PSG mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Lyonun en etkili futbolcusu sakatlandı!

Fransa Lig 1 bu akşam dev bir maça ev sahipliği yaptı. Beşiktaş'ın Uefa Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon 29. hafta maçında PSG ile deplasmanda karşı kaşrıya geldi. PSG kendi sahasnda hata yapmadı ve rakibini 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Lyon henüz maçın başında 6. dakikada Alexandre Lacazette'nin attığı golle 1-0 öne geçti. PSG dakika 34'te Adrien Rabiot'un attığı golle maçı 1-1'e getirdi. Dakika 40'da Julian Draxler skoru 2-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Lacazette sakatlandı

Lyon'un süper yldızı Alexandre Lacazette İlk yarıda Rabiot ile çarpışarak sakatlandı. Fransa'nın köklü gazetelerinden L'Equipe, Lacazette'in dizine aldığı darbe sonrası riske etmemek için oyundan çıktığını yazdı.

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