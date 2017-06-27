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İşte Moussa Sow'un yeni adresi

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İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Lazio’da Moussa Sow’un gündeme geldiğini yazdı.
Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar’ın ardından yönetim kaleci ve hücuma yönelik bir oyuncu için de temaslarını yoğunlaştırdı.
Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Yıldız isimden ayrılık açıklaması

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Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

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Galatasaray ile de adı geçen Meksika'da CF Pachuca forması giyen Hirving Lozano, PSV ile anlaştı.
Juan Quintero bombası!

Juan Quintero bombası!

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, teknik direktörü Tamer Tuna'nın isteği üzerine orta sahaya 2 futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

Lyon'dan sonra iki dev daha peşinde!

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Marcelo için Olympique Lyon'dan sonra Inter ve Marsilya'nın da devreye girdiği öğrenildi.

Lyondan sonra iki dev daha peşinde!

Fransız ekibi Lyon, Beşiktaş’tan Marcelo Guedes’in uzun süre peşinden koşmuş ve bonservis bedeli olarak 8.5 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı. Ancak Siyah- Beyazlılar, 10 milyon Euro’luk talebinden vazgeçmeyince taraflar arasındaki görüşmeler tıkanmıştı.Bunun üzerine Marcelo’nun, Beşiktaş’ta kalma ihtimali hemen hemen kesinleşmişti.

Brezilyalı yıldızın da kariyerine Türkiye’de devam etme isteğinin olduğu öğrenilirken, flaş bir gelişme daha yaşandı. 30 yaşındaki savunma oyuncusunun peşine bu kez Fransa’dan bir başka ekip Marsilya ile İtalya’dan İnter’in talip olduğu öğrenildi. Her iki kulübün de menacerler aracılığıyla harekete geçtikleri, henüz resmi bir teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalmadıkları öğrenildi.

Yeni golcü yarın İstanbul'a geliyor!

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Fenerbahçe'nin efsanesi yoğun bakımda

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Volkan Demirel'den büyük fedakarlık

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Lyondan sonra iki dev daha peşinde!

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Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Marcelo için Olympique Lyon'dan sonra Inter ve Marsilya'nın da devreye girdiği öğrenildi.
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