Lyon Beşiktaşı ters köşeye yatırdı

Fransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, Eliquim Mangala'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı.

Marcelo'nun yerine Mangala

Uzun süredir Beşiktaş'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo ile ilgilenen Lyon, siyah-beyazlı takımın 10 milyon euro bonservis bedelinde ısrar etmesinin ardından yön değiştirdi.

Fransız takımının, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Manchester Cityli Eliaquim Mangala ile anlaştığı iddia edildi.

Gün içinde Lyon'un tesislerinde gözüken Mangala'nın kiralık olarak transfer olacağı belirtilirken, bu transferin ardından Lyon'un Marcelo'dan vazgeçtiği de Fransa basınında yer aldı.