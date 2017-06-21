Son bomba Samir Nasri!

Son bomba Samir Nasri!

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Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Fenerbahçe’nin süper yıldızı Bogdan Bogdanovic, Belgrad’daki basketbol kampının açılış töreni öncesinde NBA ve Fenerbahçe hakkında bazı soruları yanıtladı.
Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Galatasaray ile de adı geçen Meksika'da CF Pachuca forması giyen Hirving Lozano, PSV ile anlaştı.
Juan Quintero bombası!

Juan Quintero bombası!

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, teknik direktörü Tamer Tuna'nın isteği üzerine orta sahaya 2 futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

29 yaşındaki savunmacı için Boca Juniors’un 3 milyon Euro (12 milyon TL) önerdiği, Kartal’ın ise bu isme 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) bütçe ayırması sebebiyle transferde favori konumda olduğu bildirildi.
Fernando Gago sürprizi

Fernando Gago sürprizi

Forvete Gyan’la anlaşan Bursaspor, orta sahaya kazandırmayı planladığı Gago için Batalla’yı görevlendirdi. Ülkesinde tatil yapan Batalla, Gago’yla bir araya gelip ikna etmeye çalışacak.
İki yıllık imza resmen açıklandı

İki yıllık imza resmen açıklandı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki uzun forvet Barış Hersek ile olan kontratını 2 yıl yeniledi. Milli oyuncu, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.

Lyon Beşiktaş'ı ters köşeye yatırdı

Fransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, Eliquim Mangala'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı.

Lyon Beşiktaşı ters köşeye yatırdı

Marcelo'nun yerine Mangala

Uzun süredir Beşiktaş'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo ile ilgilenen Lyon, siyah-beyazlı takımın 10 milyon euro bonservis bedelinde ısrar etmesinin ardından yön değiştirdi.

Fransız takımının, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Manchester Cityli Eliaquim Mangala ile anlaştığı iddia edildi.

Gün içinde Lyon'un tesislerinde gözüken Mangala'nın kiralık olarak transfer olacağı belirtilirken, bu transferin ardından Lyon'un Marcelo'dan vazgeçtiği de Fransa basınında yer aldı.

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Lyon Beşiktaş'ı ters köşeye yatırdı

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