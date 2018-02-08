Luis Enrique bombası
İspanyol Sport Gazetesi dün manşetten, ‘Luis Enrique bombası’ başlığıyla verdiği haberde Chelsea’nin, Antonio Conte’nin yerine Barcelona'nın eski hocasıyla 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını yazdı.
Premier Lig’de son şampiyon Chelsea’nin son iki maçta farklı mağlubiyetler alması sonrasında teknik direktör Antonio Conte’nin görevine son verileceği konuşuluyor. Conte, “Benim kafam rahat. İşimi yüzde 100’le yapıyorum” derken, Maviler’in sahibi Rus milyarder Roman Abramovich’in, şimdiden yeni hocasını bulduğu öğrenildi.
Ayrılmasını bekliyor
İspanyol gazetesi Sport, İngiliz temsilcisinin Barcelona’nın eski hocası ile masaya oturduğunu ve 2.5 yıllık anlaşma konusunda el sıkıştığını yazdı. “Luis Enrique bombası’ başlığıyla verilen haberde Enrique’nin imzayı atmak için kulübün Conte ile karşılıklı olarak yollarını ayırmasını beklediği ifade edildi. Eğer tecrübeli teknik adam Chelsea’nin başına geçerse, 20 Şubat’ta Şampiyonlar Ligi ikinci tur mücadelesinde eski takımı Barça’nın karşısına çıkmış olacak.
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