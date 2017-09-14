Ludogoretsi salladık ama yıkamadık

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C grubu ilk maçında evinde Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımı ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir, tarihinde Avrupa Ligi gruplarında oynadığı ilk maçta sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Ludogorets karşısında maça hızlı başlayan Medipol Başakşehir, ilk yarının ortalarında kontrolü rakibine kaptırdı. Golsüz sona eren ilk yarının ardından ikinci yarıda da istediği pozisyonları bulamayan ev sahibi takım skoru değiştiremedi.

Turuncu-lacivertli ekip gruptaki ikinci maçında, 28 Eylül Perşembe günü Braga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Grubun diğer maçında ise Portekiz ekibi Braga deplasmanda, Alman temsilcisi Hoffenheim'ı 2-1 mağlup etti ve C Grubu'nda ilk haftayı lider kapattı.

11. maçta 5. beraberlik

Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında oynadığı 11. maçta 5. beraberliğini aldı.

Avrupa arenasında oynadığı 11 maç sonunda 5. kez sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertli ekip, 1 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı maçlarda fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 17 gol gördü.

Dimitar Dimitrov 6. maçını da kaybetmedi

Bulgar ekibi, Ağustos ayında göreve getirilen teknik direktör Dimitar Dimitrov yönetimindeki 6. maçını da kaybetmedi.

Bulgar teknik adam yönetimindeki Ludogorets, bu maça kadar Bulgaristan Ligi'ndeki 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Avcı'nın hamleleri

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk değişikliğini 65. dakikada yaptı. Bu dakikada Adebayor yerini Mevlüt Erdinç'e bıraktı.

Avcı, 73. dakikada Elia'nın yerine Kerim Frei'ı, 80. dakikada da Mossoro'nun yerine de Napoleoni'yi sahaya sürdü.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Stefan Johannesson, Fredrik Nilsson, Magnus Sjöblom (İsveç)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 80 Napoleoni), Elia (Dk. 73 Kerim Frei), Adebayor (Dk. 65 Mevlüt Erdinç)

Ludogorets: Broun, Cicinho, Moti, Plastun, Natanael, Goralski (Dk. 77 Sasha), Abel, Dyakov, Lukoki (Dk. 86 Campanharo), Wanderson, Paulo (Dk. 58 Keşerü)

Sarı kartlar: Dk. 58 Elia, Dk. 79 Caicara, Dk. 90+4 Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk eden Medipol Başakşehir'de, sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir kadroya alınmadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynanan lig maçında sakatlanan ve sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edilen Mahmut'un yerine Gökhan İnler'e ilk 11'de şans verdi.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.

Mert Günok, Alparslan Erdem, Da Costa, Kerim Frei, İrfan Can Kahveci, Mevlüt Erdinç ve Napoleoni yedek kulübesinde yer alırken, Tunay Torun ve Mehmet Batdal ise kadroya alınmadı.

Sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz ise kadroda yer almadı.

Caicara eski takımına karşı sahada

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caicara, eski takımı Ludogorets'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

2012-2015 yılları arasında üç sezon Ludogorets forması giyen Caicara, sonrasında Alman ekibi Schalke 04'e, 2016-2017 sezonu devre arasında da Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

Caicara, Ludogorets ile 3 Bulgaristan Ligi ve 1 Bulgaristan Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Dimitar Dimitrov 6. maçında

Bulgar ekibinde Ağustos ayında göreve getirilen teknik direktör Dimitar Dimitrov, Medipol Başakşehir karşısında takımını sahaya, Broun, Cicinho, Moti, Plastun, Natanael, Goralski, Abel, Dyakov, Lukoki, Wanderson, Paulo ilk 11'iyle sürdü.

Dimitrov, Ludogorets'in başındaki altıncı resmi maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı.

Bulgar teknik adam yönetimindeki Ludogorets, Bulgaristan Ligi'ndeki 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Yenilgi ise yaşamadı.

Ludogorets'te Marcelinho cezalı

Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'te, Medipol Başakşehir'e karşı kart cezalısı Marcelinho kadroda yer almadı.

Orta sahada görev yapan Brezilyalı oyuncu, Ludogorets'in önemli isimleri arasında yer alıyordu.

Tribünler yarı yarıya doldu

Medipol Başakşehir ile Ludogorets arasında oynanan maça taraftarların ilgisi düşük kaldı.

Toplam 17 bin 500 bin seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaklaşık 8 bin turuncu-lacivertli taraftar tribündeki yerini aldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 120 Bulgar taraftar da tribünden takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Ludogorets arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamladı.

11. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas çizgisi üzerinde Epureanu kafayı vurdu, yere de çarpan top az farkla yandan auta gitti.

13. dakikada konuk ekip etkili geldi. Wanderson'un pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası dışında topla buluşan Paulo, sol çaprazdan çok sert vurdu, top üst ağlarda kaldı.

14. dakikada Ludogorets bir kez daha gole yaklaştı. Orta sahada topu kapan Wanderson, Emre Belözoğlu'ndan da topu kurtarıp, Medipol Başakşehir ceza sahasına doğru ilerledi. Epureanu'yu da geçen Wanderson'un ceza yayı üzerinden sert şutunu, kaleci Volkan Babacan yatarak kontrol etti.

22. dakikada gelişen Ludogorets atağında Lukoki'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Paulo ön direkte kafayı vurdu, köşeye giden topu kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

24. dakikada Clichy'nin hatası sonrasında topu kapan Lukoki, ceza sahasına girdi. Lukoki'nin sağ çaprazdan sert şutunu, kaleci Volkan Babacan güçlükle kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

49. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Adebayor'un, Ludogorets ceza sahası içindeki topuk pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Belözoğlu'nun aşırtma vuruşu, kaleciden geri döndü.

49. dakikada bu kez konuk ekip net bir fırsatı kaçırdı. Hızlı gelişen Ludogorets atağında orta sahada topla buluşan Lukoki pasını, Paulo'ya verdi. Ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Paulo'nun şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

60. dakikada sağ kanattan ilerleyen Elia'nan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Gökhan İnler, rakibinden topu kurtardıktan sonra sol ayağıyla yerden sert vurdu, top yandan dışarıya çıktı.

61. dakikada Ludogorets kalecisi Broun'un kısa pasında, ceza sahası içinde topu kapan Mossoro, kalecinin üzerinden topu aşırtmak istedi. Broun son anda topu kornere çeldi.

77. dakikada Medipol Başakşehir tehlikeli geldi. Emre Belözoğlu'nun savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Kerim Frei, ceza sahası içinde kaleciden önce topa ayak koydu. Kerim, topa dokundu anda kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı, hakem Johannesson devam kararı verdi.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.