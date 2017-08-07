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Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!

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İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

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Gustavo Gomez inadı

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Neymar'dan sonra PSG'den Barça'ya bir darbe daha!

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Lucescu'ya sürpriz yardımcı

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne atanan Mircea Lucescu, teknik ekibini oluşturuyor. Rumen hoca, Tayfur Havutçu ve Levent Şahin'den sonra üçüncü yardımcısını da belirledi. Teknik ekibe Bülent Akın da dahil ediliyor.

Lucescuya sürpriz yardımcı

A Milli Takım'da Fatih Terim dönemi sonrası yeni bir yapılanma sürüyor. Ay-Yıldızlı çatı altında Mircea Lucescu'nun patronluğunda yeni teknik kadro da şekillenmeye başladı.

Rumen teknik adamın resmi imzayı attıktan sonra yardımcılığına atanan Tayfur Havutçu ve Terim döneminde de görevde bulunan Levent Şahin'in ardından üçüncü isim de belli oldu.

Aslan'da çalışmışlardı

Sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir atama ile Bülent Akın da A Milli Takım teknik kadrosuna dahil edildi.

Lucescu'nun, Galatasaray'ı çalıştırdığı 2000-2002 yıllarında Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosunda yer alan Akın, Rumen hocanın gözdelerinden olmayı başarmıştı.

Yabancı dil avantajı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de doğan Bülent Akın'ın, Fransızca bilmesi Lucescu ile iyi bir iletişim sağlayabilmesine olanak sağlayacak.

Rıdvan Dilmen'den olay iddia: TFF Şenol Güneş'ten önce...

Rıdvan Dilmen'den olay iddia: TFF Şenol Güneş'ten önce...

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Rıdvan Dilmen yeni sezon öncesinde gündemi değerlendirirken, milli takımda Lucescu'nun göreve geliş süreciyle alakalı olarak çarpıcı ifadeler kullandı.
Lucescuya sürpriz yardımcı

Lucescu'ya sürpriz yardımcı

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne atanan Mircea Lucescu, teknik ekibini oluşturuyor. Rumen hoca, Tayfur Havutçu ve Levent Şahin'den sonra üçüncü yardımcısını da belirledi. Teknik ekibe Bülent Akın da dahil ediliyor.
Rıdvan Dilmen: Bu, Türk futbolunun bitişidir

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TFF, Milli Takımın yeni hocasını resmen açıkladı!

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