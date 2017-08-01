Lucescudan Ndiayeye tam not

Galatasaray Yönetimi’nin sportif direktörlük görevine getirmeye çalıştığı Mircea Lucescu’nun, Sarı- Kırmızılılar’ın takviyelerini ve bitirme aşamasına getirdiği transferleri incelediği, Osmanlısporlu Badou Ndiaye’ye ise tam not verdiği öğrenildi.

Orta sahayı güçlendirme operasyonu doğrultusunda Galatasaray’ın renklerine bağlamaya çalıştığı Badou Ndiaye’ye, Lucescu’dan onay çıktı! Sarı-Kırmızılı yönetimin sportif direktörlük görevine getirmeye çalıştığı Rumen teknik adamın, Galatasaray’ın yaptığı takviyeleri ve bitirmeye çalıştığı transferleri incelemeye aldığı öğrenildi. Luce’nun Ndiaye’yi çok beğendiği, orta sahaya büyük dinamizm katabileceği ve 1-2 yıl içinde Avrupa’ya çok daha iyi paralara satılabileceği görüşünü ilettiği kaydedildi. Teknik patron Tudor’un da çok beğendiği Ndiaye transferinde artık son aşamaya gelinmiş durumda. Galatasaray’ın bu transfer için 8 milyon Euro’ya yakın bonservis bedeli ödemesi gündemde.

‘Eşyalarım bile hazır’

26 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu da yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde, “Galatasaray’la anlaştım. Artık kulüpleri bekliyorum. Eşyalarım bile hazır. Doğrudan Avusturya kampına gideceğim. Bir aksilik çıkmazsa bir an önce yeni takımımla çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullanıyor.