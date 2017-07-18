Lucescudan Galatasaraya açık kapı!

Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, özel açıklamalarda bulundu.

Son olarak Zenit'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde Rumen takımı Dinamo Bükreş ile eşleşen Athletic Bilbao'nun Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçını statta izlerken, Türkiye ve Galatasaray iddialarına da cevap verdi.

"Göreceğiz..."

Rumen teknik adam, "Türkiye'nin sürekli gündemindesiniz, gelecek misiniz, Türkiye'de bir takım çalıştıracak mısınız?" sorusuna, "Göreceğiz" diye cevap verirken, "Galatasaray'dan teklif aldınız mı, bu yönde haberler var?" sorusuna ise, "Şu an kesinlikle bunlarla ilgili konuşmayacağım, benim buraya gelmemin tek sebebi Athletic Bilbao'yu izlemek, Rumen takımı ile eşleşti Bilbao, o yüzden buraya geldim" dedi.

Mircea Lucescu'nun ısrarla sorulan Galatasaray iddialarına "Hayır" cevabını vermemesi ise dikkat çekti.

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