Lucescu Galatasaraya imzayı attı!

İki gün önce Galatasaray yöneticisi Can Topsakal'ın Bükreş'e giderek görüşme yaptığı Mircea Lucescu'nun sarı-kırmızılı kulübe 'Futbol Danışmanı' olarak imza attığı öğrenildi.

Futbolcu transferi, Florya'nın sevk ve idaresi başta olmak üzere tüm yetkileri eline alan Lucescu'nun çok kısa bir zaman içerisinde resmi imzayı atması beklenirken, 72 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının Türkiye Milli Takımı’nda da aynı görevi üstlenerek mesaisine başlayacağı bildirildi.

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