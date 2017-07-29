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Lucas Perez'de son dakika! Menajeri resmen açıkladı

Arsenal'de yeterli forma şansı bulamayan ve adı Fenerbahçe ile de anılan Lucas Perez, eski kulübü Deportivo La Coruna'ya dönme planları yapıyor.

Lucas Perezde son dakika! Menajeri resmen açıkladı

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Arsenal'ın forvet oyuncusu Lucas Perez, eski kulübü Deportivo La Coruna'ya dönmeye hazırlanıyor.

Londra kulübünde yeterli forma şansı bulamayan Perez'in geleceği hakkındaki belirsizliğin kısa süre içinde son bulacağını söyleyen menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle, "2018 Dünya Kupası öncesi Lucas'ın sürekli oynayabileceği bir kulüp arayışı içindeyiz. Arsenal yönetimi de bizim ayrılık talebimizi biliyor. Deportivo La Coruna geçtiğimiz hafta transfer teklifini yaptı. Şunu söyleyebilirim ki, Sevilla'nın Nolito için sunduğundan daha yüksek bir teklif." dedi.

Perez'in 9 numaralı formasının izinsiz şekilde yeni transfer Alexander Lacazette'e verilmesini de eleştiren İspanyol menajer, "Siz olsanız, rızanız olmadan kendi formanızın bir başkasına verilmesine sinirlenmez miydiniz?" sözleriyle, Arsenal'ın oyuncusuna karşı gösterdiği tutuma sitem etti.

Geçtiğimiz sezonun başında 20 milyon euro karşılığında Deportivo'dan Arsenal'a transfer olan Lucas Perez, daha çok sonradan oyuna dahil olduğu 11 Premier Lig maçında sadece 1 gol atabildi.

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Ntvspor

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