Lucas Perez gemileri yaktı!

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylarıdan biri de İspanyol forvet Lucas Perez'di. 29 yaşındaki oyuncunun formasının Lacazette'e verilmesine adeta çıldırdığı ev ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin forvet transferinde listedeki isimlerden olan Lucas Perez'in Arsenal'den kesinlikle ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Lacazette hamlesi çıldırttı

Arsenal'in 55 milyon euroya Lyon'dan transfer ettiği Lacazette'e, Perez'in 9 numaralı forması verildi. Bu hamlenin ise Perez'den habersiz şekilde yapılması İspanyol forveti çıldırttı ve Perez, Londra ekibinden ayrılma kararı aldı.

Yıldız forvet konuyla ilgili olarak, "Arsenal'le ilgili kafamda kalan son saman çöpü de yok oldu" yorumunu yaparak ayrılığın haberini verdi.

Deportivo ve Fenerbahçe...

İngiliz medyasındaki haberlere göre; 29 yaşondaki forvetin doğduğu yerin takımı olan Deportivo La Coruna'ya gitmek istediği ancak Fenerbahçe'nin teklifini de ciddi şekilde düşündüğü belirtildi.

Geçen sezon başında 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Deportivo'dan Arsenal'e transfer olan lucas Perez, Premier Lig'de sadece 11 maça çıkabilmiş ve 1 gol kaydetmişti.