Lucas Limadan Fenerbahçe açıklaması: Alex de Souza bana...

Fenerbahçe'yle ismi anılan Santos'lu futbolcu Lucas Lima, Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın kendisiyle temasa geçtiğini ve Fenerbahçe'de oynamak isteyip istemeyeceğimi sorduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında bulunan Lucas Lima, 3-2 kazanılan Flamengo maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Santos'la olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek Lima, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın, kendisiyle temasa geçtiğini söyledi.

Lucas Lima'nın açıklamaları şöyle:

Alex, eski takım arkadaşı Victor Ferraz aracılığıyla, Fenerbahçe için oynayıp oynamayacağımı sordu. Özellikle sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların istilasına uğruyorum. Hoşuma gidiyor, birçok takipçi kazandım. İşin sakası bir yana, Alex bana orada çok sevileceğimi, sokakta yürürken krallar gibi ilgi göreceğimden bahsetti. Bunu duymak beni mutlu etti, ancak ona Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadığımı söyledim. Gerçekten herhangi bir teklif almadım. Geçen yıl menajerler aracılığıyla temas kurulmuştu ama bana gelen bir şey yok.

Globo'da yer alan röportajın sonunda, Lucas Lima'nın Fenerbahçe'ye kapıları kapatmamasına karşın, Avrupa'da daha iyi bir takım bulma konusunda istekli olduğu vurgulandı. Santos'la iyi bir sezon geçiren 27 yaşındaki futbolcunun ismi kısa bir süre önce Barcelona ile de anılmıştı.