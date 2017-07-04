Loic Remy ile anlaşmaya varıldı

Yıldız forvetle kurulan temaslarda mesafe kateden Beşiktaş, oyuncunun 4 yıllık sözleşme isteğine 3+1 senelik teklifle karşılık verdi. Taraflar büyük ölçüde sözleşti. Şimdi gözler Chelsea’de... Kartal’ın Londra ekibine önerdiği rakam 2 milyon Euro.

Sadece Pepe konusunda değil, forvet transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2 senedir gündemde olan ve Başkan Fikret Orman’ın çok istediği Loic Remy konusunda görüşmeler iyice hızlandı.

Chelsea’nin cevabı bekleniyor

Kurulan temaslarda ciddi mesafe katedilirken, Remy’nin 4 yıllık sözleşme talebine Beşiktaş, 3+1 senelik öneriyle karşılık verdi. Taraflar büyük ölçüde sözleşti. Şimdi gözler tamamen Chelsea’ye çevrildi. Geçen sezon kiralık olarak Crystal Palace’ta forma giyen ancak sakatlıklardan dolayı çok az sahaya çıkan Remy, Chelsea’nin gelecek planları arasında yer almıyor. Teknik direktör Conte’nin kesin olarak gönderilecekler listesine yazdığı 30 yaşındaki Fransız futbolcu için Beşiktaş ilk olarak 2 milyon Euro teklif etti. 1 sene sözleşmesi kalan Remy konusunda Chelsea’nin vereceği cevap bekleniyor.

Devler Ligi faktörü

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olmasından dolayı Remy İstanbul’a gelmeye sıcak bakarken, kulübünden de bonservis konusunda kolaylık isteyeceği öğrenildi. 4 sezondur Premier Lig’de forma giyen 1.85 boyundaki santrfor, bu süreçte çıktığı 79 maçta 21 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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