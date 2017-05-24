İki transfer resmen duyuruldu!

İki transfer resmen duyuruldu!

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Lionel Messi'ye 21 ay hapis cezası!

Lionel Messi'ye 21 ay hapis cezası!

Vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin davasında karar verildi.
3 transfer müjdesi birden!

3 transfer müjdesi birden!

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Bu kanatlar Fenerbahçe'yi uçurur!

Bu kanatlar Fenerbahçe'yi uçurur!

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67 milyonluk yıldız Beşiktaş'a!

67 milyonluk yıldız Beşiktaş'a!

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Resmen açıklandı! Advocaat'a kötü haber!

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar takımın başında kalıp kalmayacağı hala netlik kazanmayan Dick Advocaat için Hollanda Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.
Loic Remy Süper Lig'e!

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Bordo-mavililerin, 30 yaşındaki forvet için fiyat sorduğu Chelsea’den, ‘7 milyon euro’ yanıtını aldığı belirtildi. Yönetim, rakamın düşmesi halinde harekete geçecek.

Lionel Messi'ye 21 ay hapis cezası!

Vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin davasında karar verildi.

Lionel Messiye 21 ay hapis cezası!

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi 21 ay hapis cezası aldı ancak İspanya'da 2 yıldan az hapis cezası alanlar denetimli serbestlik yasasından yararlandığından Arjantinli futbolcu hapse girmeyecek.

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam 3.5 milyon euro vergi kaçırmaktan suçlu bulundu.

21 ay hapis cezasına çarptırılan Lionel Messi'nin cezası 2 yıldan az olduğu için denetimli serbestliğe çevrildi.

Messi'nin babası Jorge'ye de verilen 21 aylık hapis cezası 15 aya düşürüldü.

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