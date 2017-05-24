Lionel Messiye 21 ay hapis cezası!

Lionel Messi'ye 21 ay hapis cezası!
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin davasında karar verildi.
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi 21 ay hapis cezası aldı ancak İspanya'da 2 yıldan az hapis cezası alanlar denetimli serbestlik yasasından yararlandığından Arjantinli futbolcu hapse girmeyecek.
Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam 3.5 milyon euro vergi kaçırmaktan suçlu bulundu.
21 ay hapis cezasına çarptırılan Lionel Messi'nin cezası 2 yıldan az olduğu için denetimli serbestliğe çevrildi.
Messi'nin babası Jorge'ye de verilen 21 aylık hapis cezası 15 aya düşürüldü.
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