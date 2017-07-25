"Ligden çekilmeyi düşünüyoruz"

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim, geçen sezon mücadele ettikleri TFF 1. Lig’deki maçlarda şike yapıldığı iddialarına ilişkin konuştu.

Yetim, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016-2017 sezonundaki maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunduklarını hatırlatarak, konunun takipçisi olduklarını belirtti. Bu anlamda TFF’nin vereceği kararın önemli olduğunu vurgulayan Yetim, şöyle konuştu:

"Ortada ciddi iddia ve belgeler var, deliller net, şike yapıldığı ortada. Bu nedenle Şanlıurfaspor olarak fikstür çekiminin durdurulması için de TFF’ye müracaatta bulunmuştuk ama fikstür çekildi. Şike mağduru takımımızın ligde devam etmesinin Şanlıurfaspor’a büyük haksızlık olacağını, futbol camiası için de büyük kaygılar oluşturacağını düşünüyoruz. Bu kadar ciddi deliller olmasına rağmen herhangi bir ceza, bir yaptırım, küme düşürülme gibi bir karar çıkmadı. Böyle ciddi bir olayın normalde 20 gün içerisinde, fikstür çekimi yapılmadan karara bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak, fikstür çekimi yapıldı, herhangi bir tedbir, durdurma falan olmadı. TFF’den, konuyla ilgili kararını bir an önce vermesini istiyoruz. TFF’den aksi bir karar çıkması durumunda konuyu FIFA ve UEFA’ya da taşıyacağız, ayrıca ligden çekilmeyi de düşünüyoruz."

Şanlıurfaspor, 2016-2017 sezonunda mücadele ettiği TFF 1. Lig’i 16. sırada tamamlamış ve 2. Lig’e düşmüştü.