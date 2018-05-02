Lig ikincisine Şampiyonlar Ligi müjdesi

Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı alev aldı, hesaplar Devler Ligi üzerine kuruldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu kez Türk takımlarını çok yakından ilgilendiren bir değişiklik var.

Beşiktaş'ı mağlup ederek zirvedeki yerini perçinleyen Galatasaray, ligi ilk sırada bitirenin direkt olarak katılacağı Devler Ligi için en güçlü aday konumunda... Şampiyonluğun dışında lig ikinciliği de büyük öne taşıyor. Öyle ki Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayacak olan takım Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turuna katılacak. Üstelik bu kez format daha farklı.

Şu anda UEFA Ülke Puanı sıralamasında 10. sırada bulunan Türkiye, lig şampiyonunu direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne gönderebiliyor. Ligi ikinci sırada bitiren takımımız ise geçen senelerin aksine 2 değil 3 ön eleme oynayarak gruplara kalmak zorunda. Bundan öte artık dev rakiplerle karşılaşmayacağız.

Takımlarımız artık ön eleme turunda 4 büyük ligden (Premier Lig, La Liga, Bundesliga ve Serie A) bir takımla eşleşmeyecek, Fransa Ligi üçüncüsü ve diğer liglerin şampiyonlarıyla eşleşebilecek.

Bu format takımlarımız bir avantaj fakat yeni düzene 3. ön eleme yerine 2. ön eleme turundan başlayacağız. Bu da sezonu erken açıp fazladan iki maç daha yapmak demek.

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