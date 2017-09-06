Lichtsteiner Beşiktaşa cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.

Gökhan Gönül'ün sakatlığı ve Beck'in takımdan ayrılışı sonrası sağ beksiz kalan Beşiktaş, Juventus'un İsviçreli oyuncusu Stephan Lichtsteiner için İtalyan kulübüyle masaya oturmuştu.

Torino ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadığı için üzülen ve takımdan ayrılmayı düşünen 33 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerin ardından fikrini değiştirdi. Gazzetta dello Sport'un haberine göre, tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ın teklifini geri çevirerek Juevntus'ta kalmayı tercih etti.

Stephan Lichtsteiner'in Juventus'la olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.