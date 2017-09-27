Levent Özçelikten açıklama geldi: Fenerbahçeye küfür...

TRT Spikeri Levent Özçelik, Beşiktaş taraftarının Fenerbahçe'ye küfür ettiği bölümlerdeki sözleriyle olay olmuştu. Özçelik'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

Spor Stüdyosu adlı programda konuşan Özçelik, “Kulaklık varken stat seslerini duyamıyordum. Atmosferi duymak için kulaklığı çıkardım ve uğultu şeklinde tezahürat duydum. Ben ne söylendiğini anlamadım. Yoksa benim böyle bir şeyi onaylamam söz konusu olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

LEVENT ÖZÇELİK NE DEMİŞTİ?

Leipzig maçında Beşiktaşlı taraftarların Fenerbahçe’ye küfürlü tezahürat yaptığı sırada Levent Özçelik, “Sevgili seyirciler, kulaklığımı birkaç saniye önce çıkardım. İnanılmaz bir tezahürat var. Bunu burada yaşamak lazım.” diyerek sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekmişti.