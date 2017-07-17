Levent Nazifoğlundan uzun süre konuşulacak sözler!

Galatasaray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, A Spor'da katıldığı canlı yayında yönetimi topa tuttu. Nazifoğlu, Tudor'un kritik bir eşikte olduğunu söyledi.

Levent Nazifoğlu'nun öne çıkan açıklamaları şöyle:

*Riekerink'ten önce Fatih Terim ile irtibat kurmuştuk ama olmadı.

*Ben Faruk Süren dönemi de dahil olmak üzere yaşananları anlatmak üzere toplantı yapacağım. Florya, Riva tamamlansın çok önemli bir basın toplantısı yapacağım.

*Şu an Dursun Özbek, diğer başkanlar gibi popülist davranmaya başladı. Bundan kaçınması lazım.

*Sabri'nin ayrılışı çok normal. Sneijder'in de ayrılışı normal. Ama ayrılış şekilleri doğru değil. Ben Olcan ve Umut'u gönderdim ama onların durumu farklıydı. Futbolculuk dışında başka işler yaptıkları için gönderdim.

*Ben takım olmayı başarabilen takımları favori görüyorum. Bu idare teknik direktörden geçer.

*20-30 M€ harcıyorsanız iyi hocaya verilecek maliyete de katlanmalısınız çünkü yıldız yönetimi kolay bir şey değil.

*Avı aslanların önüne attıktan sonra kurtarmak zordur. Tudor bu eşikte. Tudor tercihi ucuz maliyetten kaynaklıdır.

*Ben Gary Rodrigues transferine karşı çıktım. Tamamen Mehmet Özbek transferidir. Bruma varken eksik bölgelere oyuncu alalım dedim.

*Takımlarda abi sistemi olmaması lazım. Profesyonel idareciler olması lazım. Kurumsal bir kural oturtmak lazım.

*Mehmet Topal'ı kontratı bittiğinde çok istemiştim. Fenerbahçe ile olmazsa gelirim, önce bi konuşayım demişti.

*Şuan yapılan transferleri tanıyorum ama verilen rakamlar oldukça yüksek. Bizim dönemde yapılanma vardı ama uyulmadı.

*Rahmetli Cavcav 5 M€ istiyordu Ahmet için. Sonra 2.5 M€'ya indirler. Sonra Ahmet yıllık ücretinde indirime gitti ve oldu.

*Benim karşı çıktığım transferler vardı. De Jong'un transferine fazla Hollandalı var diye karşı çıktım.